Como rezar no Dia de Finados? Conheça 3 orações para a data

Pai Santo, Deus Eterno e Todo-poderoso, nós vos pedimos por ( nome do falecido ) que chamastes deste mundo. Dai-lhe a felicidade, a luz e a paz. Que ele(a), tendo passado pela morte , participe do convívio de vossos santos na luz eterna, como prometestes a Abraão e à sua descendência. Que sua alma nada sofra, e vos digneis ressuscitá-lo(a) com os vossos santos no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhe os pecados para que alcance junto a Vós a vida imortal no Reino Eterno. Por Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.