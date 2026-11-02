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Cultura

Como rezar no Dia de Finados? Conheça 3 orações para a data

Entre a saudade e a fé, as preces ajudam a homenagear quem partiu e a pedir que suas almas encontrem a paz eterna
Portal Edicase

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Publicado em 02 de Novembro de 2026 às 13:53

Orar no Dia de Finados é uma forma de lidar com a saudade e dedicar preces aos que já se foram (Imagem: Love You Stock | Shutterstock)
Orar no Dia de Finados é uma forma de lidar com a saudade e dedicar preces aos que já se foram Crédito: Imagem: Love You Stock | Shutterstock

Em 2 de novembro, é celebrado o Dia de Finados, dedicado à memória daqueles que partiram. Nessa data, familiares e amigos costumam se reunir em oração para homenagear seus entes queridos, em um momento marcado pela saudade, pela fé e pela espiritualidade. As orações não representam apenas tristeza ou lamentação pela perda, mas também uma maneira de manter vivas as lembranças e os laços de amor com aqueles que faleceram.

Abaixo, confira algumas orações para o Dia de Finados!

1. Oração para pedir a Deus pelos finados

Pai Santo, Deus Eterno e Todo-poderoso, nós vos pedimos por ( nome do falecido ) que chamastes deste mundo. Dai-lhe a felicidade, a luz e a paz. Que ele(a), tendo passado pela morte , participe do convívio de vossos santos na luz eterna, como prometestes a Abraão e à sua descendência. Que sua alma nada sofra, e vos digneis ressuscitá-lo(a) com os vossos santos no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhe os pecados para que alcance junto a Vós a vida imortal no Reino Eterno. Por Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

Orações para o Dia de Finados rogam pela paz e pela vida eterna dos entes queridos falecidos (Imagem: beauty-box | Shutterstock)
Orações para o Dia de Finados rogam pela paz e pela vida eterna dos entes queridos falecidos Crédito: Imagem: beauty-box | Shutterstock

2. Oração pelos pais falecidos

Ó, Deus, que me mandastes honrar pai e mãe, tende misericórdia das almas dos nossos pais e perdoai-lhes os seus pecados; concedei-nos a graça de os vermos na alegria da luz eterna. Por Cristo, Senhor Nosso. Amém.

3. Oração para rezar na sepultura de um falecido

Senhor Jesus Cristo, que, repousando três dias no sepulcro, santificastes com a esperança da ressurreição os túmulos daqueles que creem em Vós, fazei que o corpo do vosso servo (ou da vossa serva) durma e descanse em paz nesta sepultura, até o dia em que Vós, que sois a ressurreição e a vida, o(a) façais resplandecer com a luz da ressurreição, para que possa contemplar no esplendor do vosso rosto a luz eterna do Céu. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém.

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