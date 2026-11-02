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Saúde

Márcia Goldschmidt segue internada e preocupa fãs após exames

Artista voltou a falar sobre sua saúde na madrugada desta segunda-feira (2)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Novembro de 2026 às 14:23

Márcia Goldschmidt segue internada e preocupa fãs após exames
Márcia Goldschmidt segue internada e preocupa fãs após exames Reprodução
A apresentadora Márcia Goldschmidt deixou seguidores preocupados ao compartilhar atualizações sobre seu estado de saúde durante o fim de semana.
Internada, ela publicou um vídeo neste domingo (1º) em que contou que provavelmente precisará permanecer no hospital após receber resultados de exames diferentes do que esperava.
Aos 64 anos, Márcia apareceu na gravação deitada em uma cama hospitalar e aproveitou para agradecer às pessoas que têm acompanhado sua situação. Apesar de demonstrar preocupação com os resultados, ela destacou o carinho recebido dos seguidores e disse se sentir amparada pelas mensagens de apoio.
"Gente, ainda estou aqui e, pelo jeito, vou ficar. Só queria agradecer a vocês. Estou aqui no hospital, mas me sentindo tão acompanhada por vocês. Muito obrigada. Os resultados não são lá o que eu gostaria que fossem, mas obrigada. Estou sentindo que vocês estão torcendo por mim", afirmou.
A publicação provocou uma série de perguntas sobre o que teria levado à internação. Alguns seguidores quiseram saber se a apresentadora enfrentava uma doença grave, enquanto outros preferiram deixar mensagens de incentivo e desejar uma recuperação rápida. Márcia curtiu um dos comentários, mas não esclareceu publicamente o motivo de sua hospitalização.
Entre as manifestações de carinho, a atriz Erika Januza escreveu uma mensagem desejando saúde à apresentadora. Astrid Fontenelle também deixou um recado breve: "Melhoras". Outros internautas demonstraram preocupação e pediram notícias sobre a evolução do quadro.
Na madrugada desta segunda-feira (2), Márcia voltou a usar as redes sociais para atualizar o público. Por meio dos stories, contou que atravessava um momento difícil e agradeceu novamente pelas mensagens e pela torcida dos seguidores.
A apresentadora não informou qual problema de saúde motivou a internação nem divulgou detalhes sobre os exames realizados. Procurada pela reportagem para comentar a situação, ela não havia respondido até a publicação do texto.

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