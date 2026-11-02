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Lucy Mizael

Como organizar os brinquedos das crianças de forma prática e sem caos

De embalagens com zíper ao rodízio de brinquedos, veja como organizar o espaço infantil e facilitar a rotina de toda a família

Publicado em 02 de Novembro de 2026 às 13:00

Publicado em 

02 nov 2026 às 13:00
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael Lucy Mizael
Soluções simples ajudam a aproveitar melhor os espaços, estimular a autonomia das crianças e reduzir a bagunça no dia a dia
Soluções simples ajudam a aproveitar melhor os espaços, estimular a autonomia das crianças e reduzir a bagunça no dia a dia Shutterstock

Manter o quarto das crianças em ordem parece, às vezes, uma batalha perdida. No entanto, a chave para uma casa organizada não é ter menos brinquedos, mas sim criar sistemas simples que facilitem tanto o acesso na hora de brincar quanto a arrumação no final do dia.


Confira soluções práticas e eficientes para transformar a rotina da sua casa:

1 - Envelopes e embalagens plásticas com zíper: os maiores aliados

Peças pequenas, como conjuntos de Lego, quebra-cabeças e jogos de tabuleiro, costumam perder as caixas originais ou ocupar um espaço desnecessário no armário.


  • O truque do recorte: Guarde cada jogo ou conjunto de bloco em embalagens plásticas transparentes com zíper (existem em vários tamanhos). Recorte a tampa ou a imagem da caixa original do brinquedo e coloque-a dentro do envelope junto com as peças. Assim, a criança identifica o conteúdo num piscar de olhos sem precisar abrir tudo.

  • Kits para viagem e passeios: Use esses mesmos envelopes plásticos para montar kits temáticos com os itens que as crianças adoram levar para restaurantes, viagens ou passeios na casa dos avós. Você pode montar um "Kit Desenho" com lápis de cor e blocos de papel, ou um "Kit Figurinhas", facilitando o transporte e garantindo que nada se perca pelo caminho.

2 - Caixas organizadoras resistentes para a rotina diária

Para brinquedos maiores ou categorias mais volumosas (como carrinhos, bonecas ou blocos grandes), invista em caixas organizadoras de materiais duráveis. Prefira modelos de plástico resistente ou acrílico grosso, com cantos arredondados e fáceis de limpar. Além de suportarem o manuseio diário dos pequenos, elas mantêm a estética visual agradável e limpa no ambiente.

Com caixas organizadoras, divisão por categorias e rodízio de itens, é possível manter o ambiente funcional e estimular a autonomia dos pequenos
Com caixas organizadoras, divisão por categorias e rodízio de itens, é possível manter o ambiente funcional e estimular a autonomia dos pequenos Shutterstock
3 - Setorização por frequência de uso

A ergonomia do espaço infantil faz toda a diferença para incentivar a autonomia:


  •  Na altura dos olhos e das mãos: Deixe nas prateleiras e nichos mais baixos os brinquedos e materiais de uso diário ou favoritos da criança.

  • Nas partes mais altas: Guarde nas prateleiras superiores aqueles brinquedos que exigem a supervisão de um adulto (como tintas, massinhas, jogos com peças muito pequenas) ou itens de menor interesse no momento.

4 - Pratique o rodízio de brinquedos

Quando a criança tem acesso a absolutamente tudo ao mesmo tempo, vem o excesso de estímulos — o famoso "tenho tudo, mas não sei com o que brincar", seguido por uma bagunça generalizada.


Adote o rodízio: selecione uma parte dos brinquedos e guarde o restante no alto do armário. A cada 15 ou 30 dias, troque os itens em circulação. Isso renova o interesse das crianças por peças que já tinham esquecido, estimula a criatividade e reduz drasticamente a quantidade de coisas espalhadas pelo chão.

Confira dicas práticas para otimizar espaços, conservar os brinquedos e deixar a arrumação mais fácil para pais e filhos
Confira dicas práticas para otimizar espaços, conservar os brinquedos e deixar a arrumação mais fácil para pais e filhos Shutterstock

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Lucy é colunista de HZ e escreve neste espaço de forma colaborativa. Opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua inteira responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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