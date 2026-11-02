Como organizar os brinquedos das crianças de forma prática e sem caos

Manter o quarto das crianças em ordem parece, às vezes, uma batalha perdida. No entanto, a chave para uma casa organizada não é ter menos brinquedos, mas sim criar sistemas simples que facilitem tanto o acesso na hora de brincar quanto a arrumação no final do dia.
Confira soluções práticas e eficientes para transformar a rotina da sua casa:
Peças pequenas, como conjuntos de Lego, quebra-cabeças e jogos de tabuleiro, costumam perder as caixas originais ou ocupar um espaço desnecessário no armário.
- O truque do recorte: Guarde cada jogo ou conjunto de bloco em embalagens plásticas transparentes com zíper (existem em vários tamanhos). Recorte a tampa ou a imagem da caixa original do brinquedo e coloque-a dentro do envelope junto com as peças. Assim, a criança identifica o conteúdo num piscar de olhos sem precisar abrir tudo.
- Kits para viagem e passeios: Use esses mesmos envelopes plásticos para montar kits temáticos com os itens que as crianças adoram levar para restaurantes, viagens ou passeios na casa dos avós. Você pode montar um "Kit Desenho" com lápis de cor e blocos de papel, ou um "Kit Figurinhas", facilitando o transporte e garantindo que nada se perca pelo caminho.
Para brinquedos maiores ou categorias mais volumosas (como carrinhos, bonecas ou blocos grandes), invista em caixas organizadoras de materiais duráveis. Prefira modelos de plástico resistente ou acrílico grosso, com cantos arredondados e fáceis de limpar. Além de suportarem o manuseio diário dos pequenos, elas mantêm a estética visual agradável e limpa no ambiente.
A ergonomia do espaço infantil faz toda a diferença para incentivar a autonomia:
- Na altura dos olhos e das mãos: Deixe nas prateleiras e nichos mais baixos os brinquedos e materiais de uso diário ou favoritos da criança.
- Nas partes mais altas: Guarde nas prateleiras superiores aqueles brinquedos que exigem a supervisão de um adulto (como tintas, massinhas, jogos com peças muito pequenas) ou itens de menor interesse no momento.
Quando a criança tem acesso a absolutamente tudo ao mesmo tempo, vem o excesso de estímulos — o famoso "tenho tudo, mas não sei com o que brincar", seguido por uma bagunça generalizada.
Adote o rodízio: selecione uma parte dos brinquedos e guarde o restante no alto do armário. A cada 15 ou 30 dias, troque os itens em circulação. Isso renova o interesse das crianças por peças que já tinham esquecido, estimula a criatividade e reduz drasticamente a quantidade de coisas espalhadas pelo chão.
Caro leitor
Lucy é colunista de HZ e escreve neste espaço de forma colaborativa. Opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua inteira responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.