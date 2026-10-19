Área de serviço pequena: 7 ideias para organizar tudo em espaços reduzidos

Quem mora em apartamento pequeno sabe bem: a área de serviço parece encolher a cada dia. Bastam alguns baldes, vassouras, panos, sabão e um cesto de roupa suja para que o espaço de circulação desapareça. No entanto, com planejamento estratégico e as soluções certas, é plenamente possível transformar a lavanderia em um ambiente funcional, impecável e agradável no dia a dia.





Confira 7 ideias práticas para aproveitar cada centímetro da sua área de serviço sem abrir mão da praticidade e da estética: