Área de serviço pequena: 7 ideias para organizar tudo em espaços reduzidos

Quem mora em apartamento pequeno sabe bem: a área de serviço parece encolher a cada dia. Bastam alguns baldes, vassouras, panos, sabão e um cesto de roupa suja para que o espaço de circulação desapareça. No entanto, com planejamento estratégico e as soluções certas, é plenamente possível transformar a lavanderia em um ambiente funcional, impecável e agradável no dia a dia.
Confira 7 ideias práticas para aproveitar cada centímetro da sua área de serviço sem abrir mão da praticidade e da estética:
O chão deve ficar livre para a circulação. Fixar suportes de parede ou organizadores com ganchos atritados para pendurar vassouras, rodos e pás elimina a bagunça nos cantos e evita o acúmulo de umidade no chão. Escolha paredes cegas ou a lateral do armário para essa fixação.
Baldes rígidos ocupam um volume precioso quando vazios. Os modelos retráteis de silicone, quando dobrados, ficam com poucos centímetros de espessura e podem ser pendurados em ganchos na parede ou guardados na fresta ao lado da máquina de lavar.
A verticalização é a maior aliada dos espaços pequenos. Instalar prateleiras rasas acima da máquina de lavar ou do tanque garante acesso fácil aos produtos de uso diário. A regra é simples: o que é mais usado fica ao alcance das mãos; o de uso ocasional vai para as prateleiras mais altas.
Em vez de deixar frascos espalhados em bancadas, agrupe os itens por categoria em cestos plásticos ou de acrílico laváveis:
- Cesto 1: Lavagem de roupas (sabão, amaciante, tira-manchas).
- Cesto 2: Limpeza geral (desinfetante, limpa-vidros, multiúso).
- Cesto 3: Estoque (refis e produtos lacrados).
Além de otimizar espaço, esse hábito facilita a rotina e evita compras em duplicidade.
Cestos tradicionais de roupa suja ocupam espaço no piso. Substitua-os por sacos organizadores em tecido impermeável pendurados atrás da porta ou por cestos suspensos na lateral do armário. Para quem tem máquina de abertura frontal (front load), utilize a superfície superior para apoiar cestos menores ou organizadores.
Em áreas compactas, guardar embalagens volumosas de 5 litros é inviável. Opte por produtos de limpeza concentrados e de alto rendimento. Além de demandarem menos espaço de armazenamento no armário, são escolhas estratégicas para o consumo consciente e para o uso eficiente de recursos na rotina doméstica.
Se o espaço for limitado para estender roupas, substitua os varais tradicionais por modelos retráteis de parede ou varais articulados em "sanfona", que recolhem completamente quando não estão em uso. Para peças pequenas, varais de abas dobráveis ou cabides secadores compactos são excelentes alternativas para não obstruir a passagem.
A regra de ouro: No design de áreas compactas, a ordem e a escolha inteligente dos insumos ditam a funcionalidade. Ao setorizar cada item e manter o piso desimpedido, a lavanderia ganha fluidez, ganho de tempo e sensação de amplitude.
Caro leitor
Lucy é colunista de HZ e escreve neste espaço de forma colaborativa. Opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua inteira responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.