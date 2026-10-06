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Lucy Mizael

O segredo da mala perfeita: como arrumar sem estresse para viagens curtas ou longas

Seja para um bate e volta de fim de semana ou para aquela viagem longa, o objetivo é o mesmo: carregar o essencial, não amassar as roupas e não passar perrengue

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 09:49

Publicado em 

06 out 2026 às 09:49
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael Lucy Mizael
Como arrumar sem estresse para viagens curtas ou longas
Como arrumar sem estresse para viagens curtas ou longas Shutterstock

Feriado chegando, convite aceito, destino escolhido… e aí vem aquela pergunta: “O que eu levo na mala?”. Se para você arrumar a bagagem é motivo de dor de cabeça, saiba que o segredo esta estratégia!


Seja para um bate e volta de fim de semana na praia ou para aquela viagem longa dos sonhos, o objetivo é o mesmo: carregar o essencial, não amassar as roupas e não passar perrengue.

1 - Viagem Curta (Feriadão de 3 a 4 dias)

Aqui o erro mais comum é levar o guarda-roupa inteiro “por garantia”. Para viagens curtas, o lema é capsula e praticidade.


A regra do 3 para 1: Leve 3 partes de cima (camisas, regatas, blusas) para cada parte de baixo (calça, shorts, saia). As partes de baixo devem ser neutras para combinar com tudo.

 Aposte nas peças únicas: Vestidos e macacões ocupam pouco espaço e resolvem o look do dia sem precisar pensar muito.


Calçados sob medida: Vá com um no pé (o mais pesado, como tênis) e leve no máximo dois na mala (uma rasteirinha/chinelo e um sapato mais arrumado).

 Necessaire enxuta: Deixe os frascos grandes em casa. Use kits de potinhos de viagem para shampoo, condicionador e sabonete líquido.

Deixe os frascos grandes em casa. Use kits de potinhos de viagem para shampoo, condicionador e sabonete líquido.
Deixe os frascos grandes em casa. Use kits de potinhos de viagem para shampoo, condicionador e sabonete líquido. Shutterstock
2 - Viagem Longa (10 dias ou mais)

Em viagens longas, o grande vilão é o excesso de peso. O segredo aqui não é levar mais roupas, mas sim planejar a lavagem e focar na versatilidade.


Monte os looks antes de guardar: Coloque as roupas em cima da cama e monte as combinações. Se uma peça só combina com outra específica, tire da mala. Cada peça precisa funcionar em pelo menos dois looks diferentes.


Tecidos que não amassam: Priorize malhas, tricot leve, viscose de boa qualidade e tecidos sintéticos nobres. Se não abre mão do linho leve um ferro de viagem ou um frasco borrifador pequeno com água para desamassar roupa


Sacos organizadores (Organizadores de Mala): Eles são os melhores amigos da mala longa. Separe um para lingeries/meias, outra para roupas de banho ( biquíni, sunga, cangas), uma para partes de cima e outra para partes de baixo.

Faça rolinhos: Para camisetas, shorts, roupas de academia e jeans. Economiza espaço e evita vincos Shutterstock
3 - Técnicas de ocupação de espaço (o jeito certo de dobrar!)

Rolinhos vs. Dobras: Faça rolinhos: Para camisetas, shorts, roupas de academia e jeans. Economiza espaço e evita vincos.


Dobre aberto: Para camisas sociais, blazers e tecidos estruturados. Coloque-os por cima de tudo na mala.


Aproveite os "espaços mortos": Preencha o interior dos sapatos com meias ou calcinhas/cuecas embaladas em sacos plásticos. Isso economiza espaço e impede que o sapato amasse.


O truque do cinto: Nunca enrole o cinto! Passe-o aberto ao longo das paredes internas da mala para economizar espaço.


Checklist Rápido de Segurança


1. Líquidos protegidos: Coloque um pedaço de filme plástico na boca do frasco antes de fechar com a tampa. Isso evita vazamentos com a pressão ou impacto.

2. Saco para roupa suja: Leve sempre um saco de pano ou plástico reforçado para separar o que já foi usado.

3. Mala de mão esperta: Remédios de uso contínuo, documentos, carregadores, uma troca de roupa leve e itens de valor devem ir sempre com você na bolsa ou mochila, nunca na mala despachada.


Mala pronta sem estresse, agora é só aproveitar o descanso! Boa viagem!

Caro leitor

Lucy é colunista de HZ e escreve neste espaço de forma colaborativa. Opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua inteira responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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