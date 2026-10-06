O segredo da mala perfeita: como arrumar sem estresse para viagens curtas ou longas

Aqui o erro mais comum é levar o guarda-roupa inteiro “por garantia”. Para viagens curtas, o lema é capsula e praticidade.





A regra do 3 para 1: Leve 3 partes de cima (camisas, regatas, blusas) para cada parte de baixo (calça, shorts, saia). As partes de baixo devem ser neutras para combinar com tudo.

Aposte nas peças únicas: Vestidos e macacões ocupam pouco espaço e resolvem o look do dia sem precisar pensar muito.





Calçados sob medida: Vá com um no pé (o mais pesado, como tênis) e leve no máximo dois na mala (uma rasteirinha/chinelo e um sapato mais arrumado).

Necessaire enxuta: Deixe os frascos grandes em casa. Use kits de potinhos de viagem para shampoo, condicionador e sabonete líquido.