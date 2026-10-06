O segredo da mala perfeita: como arrumar sem estresse para viagens curtas ou longas

Feriado chegando, convite aceito, destino escolhido… e aí vem aquela pergunta: “O que eu levo na mala?”. Se para você arrumar a bagagem é motivo de dor de cabeça, saiba que o segredo esta estratégia!
Seja para um bate e volta de fim de semana na praia ou para aquela viagem longa dos sonhos, o objetivo é o mesmo: carregar o essencial, não amassar as roupas e não passar perrengue.
Aqui o erro mais comum é levar o guarda-roupa inteiro “por garantia”. Para viagens curtas, o lema é capsula e praticidade.
A regra do 3 para 1: Leve 3 partes de cima (camisas, regatas, blusas) para cada parte de baixo (calça, shorts, saia). As partes de baixo devem ser neutras para combinar com tudo.
Aposte nas peças únicas: Vestidos e macacões ocupam pouco espaço e resolvem o look do dia sem precisar pensar muito.
Calçados sob medida: Vá com um no pé (o mais pesado, como tênis) e leve no máximo dois na mala (uma rasteirinha/chinelo e um sapato mais arrumado).
Necessaire enxuta: Deixe os frascos grandes em casa. Use kits de potinhos de viagem para shampoo, condicionador e sabonete líquido.
Em viagens longas, o grande vilão é o excesso de peso. O segredo aqui não é levar mais roupas, mas sim planejar a lavagem e focar na versatilidade.
Monte os looks antes de guardar: Coloque as roupas em cima da cama e monte as combinações. Se uma peça só combina com outra específica, tire da mala. Cada peça precisa funcionar em pelo menos dois looks diferentes.
Tecidos que não amassam: Priorize malhas, tricot leve, viscose de boa qualidade e tecidos sintéticos nobres. Se não abre mão do linho leve um ferro de viagem ou um frasco borrifador pequeno com água para desamassar roupa
Sacos organizadores (Organizadores de Mala): Eles são os melhores amigos da mala longa. Separe um para lingeries/meias, outra para roupas de banho ( biquíni, sunga, cangas), uma para partes de cima e outra para partes de baixo.
Rolinhos vs. Dobras: Faça rolinhos: Para camisetas, shorts, roupas de academia e jeans. Economiza espaço e evita vincos.
Dobre aberto: Para camisas sociais, blazers e tecidos estruturados. Coloque-os por cima de tudo na mala.
Aproveite os "espaços mortos": Preencha o interior dos sapatos com meias ou calcinhas/cuecas embaladas em sacos plásticos. Isso economiza espaço e impede que o sapato amasse.
O truque do cinto: Nunca enrole o cinto! Passe-o aberto ao longo das paredes internas da mala para economizar espaço.
Checklist Rápido de Segurança
1. Líquidos protegidos: Coloque um pedaço de filme plástico na boca do frasco antes de fechar com a tampa. Isso evita vazamentos com a pressão ou impacto.
2. Saco para roupa suja: Leve sempre um saco de pano ou plástico reforçado para separar o que já foi usado.
3. Mala de mão esperta: Remédios de uso contínuo, documentos, carregadores, uma troca de roupa leve e itens de valor devem ir sempre com você na bolsa ou mochila, nunca na mala despachada.
Mala pronta sem estresse, agora é só aproveitar o descanso! Boa viagem!
Caro leitor
Lucy é colunista de HZ e escreve neste espaço de forma colaborativa. Opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua inteira responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.