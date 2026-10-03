Primavera: como renovar o guarda-roupa sem comprar roupas novas

A chegada da primavera costuma ser acompanhada pela troca das roupas mais pesadas por peças leves. Mas, antes de abrir espaço no armário para novas compras, o próprio guarda-roupa pode oferecer alternativas para renovar os looks da estação.





Para Nerivânia Alves, treinadora da OMO Lavanderia, recuperar peças que ficaram guardadas durante o inverno, fazer pequenos reparos e cuidar corretamente das roupas são alternativas para prolongar sua vida útil e evitar o descarte precoce.