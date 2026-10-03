Primavera: como renovar o guarda-roupa sem comprar roupas novas

A chegada da primavera costuma ser acompanhada pela troca das roupas mais pesadas por peças leves. Mas, antes de abrir espaço no armário para novas compras, o próprio guarda-roupa pode oferecer alternativas para renovar os looks da estação.
Para Nerivânia Alves, treinadora da OMO Lavanderia, recuperar peças que ficaram guardadas durante o inverno, fazer pequenos reparos e cuidar corretamente das roupas são alternativas para prolongar sua vida útil e evitar o descarte precoce.
Roupas que ficaram muito tempo guardadas não devem necessariamente ir direto para o corpo. A especialista afirmou que o ideal é observar cada peça antes de colocá-la novamente em uso e procurar sinais de manchas, odores, umidade ou mofo.
Casacos, tricôs, jaquetas, calças e outras peças de inverno devem ser higienizados antes de serem guardados novamente ou utilizados. A etiqueta da roupa deve ser consultada para identificar a forma de lavagem e os cuidados adequados para cada tecido.
Também é importante prestar atenção ao tempo de molho. Deixar uma peça submersa por mais tempo não significa necessariamente que ela ficará mais limpa e pode favorecer o surgimento de odores desagradáveis.
Uma peça não precisa ser descartada porque perdeu um botão, está com uma pequena abertura ou apresenta desgaste localizado. Dependendo do caso, ajustes simples podem recuperar a roupa.
Trocar botões, consertar barras e zíperes, retirar bolinhas e fazer pequenos reparos são algumas alternativas para prolongar o tempo de uso das peças.
Tecidos delicados, como lã, tricô e seda, exigem atenção especial. Nesses casos, é importante seguir as recomendações indicadas na etiqueta para evitar danos durante a lavagem, a secagem e o armazenamento.
Outra forma de renovar o guarda-roupa é experimentar combinações que ainda não foram usadas. Uma mesma peça pode ganhar outra aparência quando combinada com diferentes cores, sobreposições ou acessórios.
A mudança de estação também pode ser aproveitada para fazer uma triagem. Roupas que não foram usadas durante o inverno podem ser separadas para doação ou reaproveitamento, desde que estejam em boas condições.
Já as peças que não têm mais condições de uso podem ser encaminhadas, quando houver essa possibilidade, para iniciativas de coleta e reciclagem de resíduos têxteis.
Depois de retirar as roupas guardadas e avaliar o que ainda pode ser usado, fica mais fácil identificar o que realmente falta no guarda-roupa.
A ideia é evitar que a troca de estação seja automaticamente associada à necessidade de comprar roupas novas. Recuperar peças, fazer novos arranjos e dar outro destino ao que não será mais utilizado são alternativas que podem ajudar a diminuir o consumo e o descarte. Veja alguns cuidados:
- Retire as peças de inverno do armário e avalie uma por uma;
- Observe se há manchas, odores, mofo ou sinais de umidade;
- Higienize as roupas de acordo com as orientações da etiqueta;
- Certifique-se de que as peças estejam completamente secas antes de guardá-las;
- Faça pequenos reparos quando possível;
- Teste novas combinações com roupas que já estão no armário;
- Separe para doação as peças em boas condições que não serão mais usadas;
- Procure pontos de coleta de resíduos têxteis para itens que não podem mais ser aproveitados;
- Só depois da triagem avalie se há necessidade de comprar alguma peça.