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Do mar à montanha

Partiu? Confira 7 destinos no ES para um passeio 'bate e volta'

Com opções do mar à montanha, HZ compartilha um guia especial com sugestões de passeios em diversos pontos turísticos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Março de 2024 às 10:00

Convento da Penha, Meaípe e Ibiraçu são três dos destinos mais procurados do Espírito Santo
Convento da Penha, Meaípe e Ibiraçu são três dos destinos mais procurados do Espírito Santo Crédito: Descubra o Espírito Santo
Do mar à montanha. Que o Espírito Santo tem belas paisagens não é novidade para ninguém. E opções não faltam seja para passar férias, ir em um feriado ou fazer "bate e volta".
Por isso, HZ compartilha um guia especial com sete sugestões de passeios “bate e volta” para que turistas e capixabas viajantes possam desfrutar por aqui. Confira!

Buda e Mosteiro Zen Budista (Ibiraçu)

Buda de Ibiraçu, localizado no Mosteiro Zen Budista, às margens da BR 101
Buda de Ibiraçu, localizado no Mosteiro Zen Budista, às margens da BR 101 Crédito: Ricardo Medeiros
Localizado em Ibiraçu, o destino oferece a oportunidade de encontrar serenidade em meio à agitação. A estátua imponente fica no Mosteiro Zen Morro da Vargem, às margens da BR-101. 
A estátua que fica às margens da BR 101, mesmo antes de oficialmente inaugurada, virou ponto turístico no Estado e chama atenção de quem passa na rodovia. Segundo o mosteiro, em um final de semana, o monumento recebe cerca de 4 mil visitantes.

Santuário Nacional de São José de Anchieta (Anchieta)

Santuário de São Jose de Anchieta.
Santuário de São Jose de Anchieta. Crédito: Gabriel Lordêllo
Localizado no município de Anchieta, o santuário oferece uma rica experiência religiosa, com a oportunidade de conhecer a história de São José de Anchieta, um dos padroeiros do Brasil. Além disso, os visitantes podem desfrutar de uma vista deslumbrante do mar e explorar trilhas ecológicas.

Convento da Penha (Vila Velha)

Convento da Penha
Convento da Penha, em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
Cartão-postal do Espírito Santo, situado em Vila Velha, ao lado da capital capixaba, o importante santuário religioso oferece uma experiência espiritual única, além de proporcionar uma vista panorâmica espetacular da região.

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Parque Estadual da Pedra Azul (Domingos Martins)

Parque Estadual da Pedra Azul
Parque Estadual da Pedra Azul Crédito: Palê Zuppani
O parque, localizado em Domingos Martins, oferece uma imersão na natureza exuberante do Espírito Santo, com trilhas cercadas por mata atlântica preservada e a imponente Pedra Azul, um dos cartões-postais do Estado.

Centro Histórico de Vitória (Vitória)

A Catedral Metropolitana é um dos points para ser visitado no Centro de Vitória
A Catedral Metropolitana é um dos points para ser visitado no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira
No coração da Capital, os turistas encontrarão construções históricas, como o Palácio Anchieta e a Catedral Metropolitana, além de charmosas praças e museus que contam a história da cidade e do Espírito Santo.

Praia de Meaípe (Guarapari)

Praia de Meaípe, em Guarapari
Praia de Meaípe, em Guarapari Crédito: Descubra o Espírito Santo
Localizada em Guarapari, Meaípe é conhecida por suas águas calmas e suas tradicionais barraquinhas de peixe. Um ambiente descontraído e acolhedor, perfeito para relaxar e saborear a culinária local. A distância de Vitória é de 60 quilômetros.

Rua do Lazer (Santa Teresa)

Rua do Lazer de Santa Teresa decorada para o carnaval 2023
Rua do Lazer, em Santa Teresa  Crédito: Stefam Rossi
Santa Teresa oferece uma atmosfera europeia, com clima ideal para apreciar a culinária italiana e vinhos locais. Não deixe de explorar a famosa Rua do Lazer, que destaca o charme colonial da arquitetura local.

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* Com informações da Secretaria de Estado de Turismo

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