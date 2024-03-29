Partiu? Confira 7 destinos no ES para um passeio 'bate e volta'

Convento da Penha, Meaípe e Ibiraçu são três dos destinos mais procurados do Espírito Santo Crédito: Descubra o Espírito Santo

Do mar à montanha. Que o Espírito Santo tem belas paisagens não é novidade para ninguém. E opções não faltam seja para passar férias, ir em um feriado ou fazer "bate e volta".

Por isso, HZ compartilha um guia especial com sete sugestões de passeios “bate e volta” para que turistas e capixabas viajantes possam desfrutar por aqui. Confira!

Buda e Mosteiro Zen Budista (Ibiraçu)

Buda de Ibiraçu, localizado no Mosteiro Zen Budista, às margens da BR 101 Crédito: Ricardo Medeiros

Localizado em Ibiraçu , o destino oferece a oportunidade de encontrar serenidade em meio à agitação. A estátua imponente fica no Mosteiro Zen Morro da Vargem, às margens da BR-101.

A estátua que fica às margens da BR 101, mesmo antes de oficialmente inaugurada, virou ponto turístico no Estado e chama atenção de quem passa na rodovia. Segundo o mosteiro, em um final de semana, o monumento recebe cerca de 4 mil visitantes.

Santuário Nacional de São José de Anchieta (Anchieta)

Santuário de São Jose de Anchieta. Crédito: Gabriel Lordêllo

Localizado no município de Anchieta, o santuário oferece uma rica experiência religiosa, com a oportunidade de conhecer a história de São José de Anchieta, um dos padroeiros do Brasil. Além disso, os visitantes podem desfrutar de uma vista deslumbrante do mar e explorar trilhas ecológicas.

Convento da Penha (Vila Velha)

Convento da Penha, em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

Cartão-postal do Espírito Santo, situado em Vila Velha , ao lado da capital capixaba, o importante santuário religioso oferece uma experiência espiritual única, além de proporcionar uma vista panorâmica espetacular da região.

Parque Estadual da Pedra Azul (Domingos Martins)

Parque Estadual da Pedra Azul Crédito: Palê Zuppani

O parque, localizado em Domingos Martins , oferece uma imersão na natureza exuberante do Espírito Santo, com trilhas cercadas por mata atlântica preservada e a imponente Pedra Azul, um dos cartões-postais do Estado.

Centro Histórico de Vitória (Vitória)

A Catedral Metropolitana é um dos points para ser visitado no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira

No coração da Capital , os turistas encontrarão construções históricas, como o Palácio Anchieta e a Catedral Metropolitana, além de charmosas praças e museus que contam a história da cidade e do Espírito Santo.

Praia de Meaípe (Guarapari)

Praia de Meaípe, em Guarapari Crédito: Descubra o Espírito Santo

Localizada em Guarapari , Meaípe é conhecida por suas águas calmas e suas tradicionais barraquinhas de peixe. Um ambiente descontraído e acolhedor, perfeito para relaxar e saborear a culinária local. A distância de Vitória é de 60 quilômetros.

Rua do Lazer (Santa Teresa)

Rua do Lazer, em Santa Teresa Crédito: Stefam Rossi

Santa Teresa oferece uma atmosfera europeia, com clima ideal para apreciar a culinária italiana e vinhos locais. Não deixe de explorar a famosa Rua do Lazer, que destaca o charme colonial da arquitetura local.