Partiu? Confira 7 destinos no ES para um passeio 'bate e volta'

Do mar à montanha. Que o Espírito Santo tem belas paisagens não é novidade para ninguém. E opções não faltam seja para passar férias, ir em um feriado ou fazer "bate e volta".
Por isso, HZ compartilha um guia especial com sete sugestões de passeios “bate e volta” para que turistas e capixabas viajantes possam desfrutar por aqui. Confira!
Buda e Mosteiro Zen Budista (Ibiraçu)
Localizado em Ibiraçu, o destino oferece a oportunidade de encontrar serenidade em meio à agitação. A estátua imponente fica no Mosteiro Zen Morro da Vargem, às margens da BR-101.
A estátua que fica às margens da BR 101, mesmo antes de oficialmente inaugurada, virou ponto turístico no Estado e chama atenção de quem passa na rodovia. Segundo o mosteiro, em um final de semana, o monumento recebe cerca de 4 mil visitantes.
Santuário Nacional de São José de Anchieta (Anchieta)
Localizado no município de Anchieta, o santuário oferece uma rica experiência religiosa, com a oportunidade de conhecer a história de São José de Anchieta, um dos padroeiros do Brasil. Além disso, os visitantes podem desfrutar de uma vista deslumbrante do mar e explorar trilhas ecológicas.
Convento da Penha (Vila Velha)
Cartão-postal do Espírito Santo, situado em Vila Velha, ao lado da capital capixaba, o importante santuário religioso oferece uma experiência espiritual única, além de proporcionar uma vista panorâmica espetacular da região.
Parque Estadual da Pedra Azul (Domingos Martins)
O parque, localizado em Domingos Martins, oferece uma imersão na natureza exuberante do Espírito Santo, com trilhas cercadas por mata atlântica preservada e a imponente Pedra Azul, um dos cartões-postais do Estado.
Centro Histórico de Vitória (Vitória)
No coração da Capital, os turistas encontrarão construções históricas, como o Palácio Anchieta e a Catedral Metropolitana, além de charmosas praças e museus que contam a história da cidade e do Espírito Santo.
Praia de Meaípe (Guarapari)
Localizada em Guarapari, Meaípe é conhecida por suas águas calmas e suas tradicionais barraquinhas de peixe. Um ambiente descontraído e acolhedor, perfeito para relaxar e saborear a culinária local. A distância de Vitória é de 60 quilômetros.
Rua do Lazer (Santa Teresa)
Santa Teresa oferece uma atmosfera europeia, com clima ideal para apreciar a culinária italiana e vinhos locais. Não deixe de explorar a famosa Rua do Lazer, que destaca o charme colonial da arquitetura local.
* Com informações da Secretaria de Estado de Turismo