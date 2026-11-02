Dia de Finados: chuva não desanima e cemitérios ficam movimentados na Grande Vitória

Mesmo com a chuva forte que caiu na madrugada desta segunda-feira (2), Dia de Finados, familiares e amigos foram aos cemitérios da Grande Vitória prestar homenagens aos seus entes queridos. A data promove um momento de reconexão e saudade. Por isso, muita gente resolveu fazer as visitas, levando a sombrinha a tiracolo, caso voltasse a chover forte.





Em Nova Rosa da Penha, Cariacica, Ana Maria Souza foi ao cemitério acompanhada do marido e do filho. Ela convive com a ausência dos pais há 10 anos. “Não tem o que a gente fazer mais por eles, só vir homenagear nesse dia”, ponderou, em entrevista à TV Gazeta.





No mesmo local, a técnica em informática Doralice Araújo aproveitou o dia para fazer uma renda extra vendendo flores. “Dois meses antes já começo a montar os vasinhos. Como trabalho durante a semana, geralmente faço no final de semana ou à noite”, explicou.





O fotógrafo de A Gazeta Ricardo Medeiros visitou o cemitério de Santa Inês, em Vila Velha, e registrou momentos de homenagens àqueles que se foram. Veja imagens abaixo.