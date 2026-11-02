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Dia de Finados: chuva não desanima e cemitérios ficam movimentados na Grande Vitória

Muita gente saiu de casa, com a “sombrinha” a tiracolo, para prestar homenagens a entes queridos

Publicado em 02 de Novembro de 2026 às 13:28

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

02 nov 2026 às 13:28

Mesmo com a chuva forte que caiu na madrugada desta segunda-feira (2), Dia de Finados, familiares e amigos foram aos cemitérios da Grande Vitória prestar homenagens aos seus entes queridos. A data promove um momento de reconexão e saudade. Por isso, muita gente resolveu fazer as visitas, levando a sombrinha a tiracolo, caso voltasse a chover forte.


Em Nova Rosa da Penha, Cariacica, Ana Maria Souza foi ao cemitério acompanhada do marido e do filho. Ela convive com a ausência dos pais há 10 anos. “Não tem o que a gente fazer mais por eles, só vir homenagear nesse dia”, ponderou, em entrevista à TV Gazeta.


No mesmo local, a técnica em informática Doralice Araújo aproveitou o dia para fazer uma renda extra vendendo flores. “Dois meses antes já começo a montar os vasinhos. Como trabalho durante a semana, geralmente faço no final de semana ou à noite”, explicou. 


O fotógrafo de A Gazeta Ricardo Medeiros visitou o cemitério de Santa Inês, em Vila Velha, e registrou momentos de homenagens àqueles que se foram. Veja imagens abaixo.

Cemitérios com horários especiais neste Dia dos Finados

Além de ações especiais, como distribuição de água e flores, cemitérios da Grande Vitória estão funcionando em horário especial nesta segunda-feira (2). Confira:


  • Vitória: os cemitérios municipais funcionarão das 8h às 17h;
  • Vila Velha: o horário também será das 8h às 17h, com exceção do Cemitério Santa Inês, que abriu mais cedo, às 6h30;
  • Serra: os seis cemitérios municipais funcionarão das 8h às 17h;
  • Viana: os cemitérios estarão abertos das 7h às 18h;
  • Cariacica: o horário de funcionamento será das 6h às 17h. 

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