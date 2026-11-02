Redação do Enem: 5 eixos temáticos para orientar a revisão e se preparar para a prova

Além de ampliar o repertório, o candidato pode praticar a escrita para organizar os conteúdos estudados e reforçar os principais tópicos. “A preparação também pode ser acompanhada de exercícios de redação, permitindo a prática da construção de argumentos a partir de diferentes propostas . Assim, o estudante amplia a capacidade de interpretar diferentes propostas e desenvolver conhecimentos de maneira adequada, sem depender da previsão de um tema específico para realizar a redação”, recomenda.