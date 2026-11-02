Viúva de Lito Sousa descreve rotina de dor e solidão após perda do piloto

Uma rotina carregada de lembranças e de ausência. Assim a empresária Mila Seidl, 41, esposa do piloto e influenciador Joselito Geraldo de Sousa, conhecido como Lito Sousa, define seus dias atuais em um vídeo publicado nas redes sociais. Lito morreu em 1º de outubro, aos 59 anos, em decorrência da DCJ (Doença de Creutzfeldt-Jakob).

"Já passou um mês. E é engraçado que a vida voltou ao normal para todo mundo. E mesmo para aquelas pessoas que amam muito -e eu não duvido que essas pessoas amem muito. Mas eu me sinto sozinha nisso, sabe? Porque para mim foram dias arrastados... 30 dias que eu não sei como que eu cheguei até aqui. Eu não sei como eu sobrevivi a esses 30 dias. Foi difícil, às vezes, respirar. Foi difícil levantar. Foi difícil comer. Foi difícil fazer tudo o que, para vocês, pareceu que foi fácil", diz Mila.

Lito divulgou o diagnóstico da DCJ nas redes sociais no dia 21 de agosto. Ele estava internado no Einstein Hospital Israelita desde o dia 8 de setembro por complicações da doença.

A doença é neurodegenerativa, ou seja, provoca a morte progressiva dos neurônios, causada pelo acúmulo anormal de uma proteína no cérebro chamada príon.

É considerada rara, com incidência estimada de 1 a 2 casos por milhão de habitantes por ano, segundo o CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças) dos Estados Unidos. Tem evolução rápida -a sobrevida tende a não exceder quatro a seis meses.

Logo que a DCJ foi anunciada, a família, os amigos e os seguidores iniciaram uma campanha nas redes sociais para que Lito pudesse entrar em algum tratamento experimental fora do país e ter acesso a alguma substância que ajudasse a diminuir a progressão da doença.

No dia 14 de setembro, Mila disse que Lito havia recebido uma substância experimental, a ALN-6457. Pediu torcida e orações.

"O luto é uma dor da alma e do corpo", afirma. Ao longo do desabafo sobre o luto, Mila disse que a internet a colocou como vilã e heroína, mas que é uma pessoa comum sentindo a pior dor.

"Quando você encontrar alguém que está passando por isso, entenda, ela está sofrendo muito, mesmo que não pareça, mesmo que ela não fale. Eu me sinto como uma pessoa cercada de gente que me ama, experimentando uma solidão. É difícil explicar, mas hoje fica o meu dia em homenagem ao meu único e maior amor. Eu te amo. Pra sempre."

Lito nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, e se tornou conhecido por explicar os bastidores da aviação na internet de forma simples.

Ele era mecânico de aeronaves e criou o blog Aviões e Músicas em 2004. Em 2010, levou o projeto para o YouTube. O canal se tornou uma das principais referências brasileiras sobre aviação na plataforma.

Nos vídeos, ele explicava de maneira acessível assuntos que costumam despertar curiosidade entre passageiros, como turbulência, procedimentos de segurança, funcionamento das aeronaves e acidentes aéreos. Também abordava dúvidas comuns de quem tem medo de voar e buscava explicar o que acontece em um avião durante diferentes situações de voo.