Carol Castro fala sobre dores diárias após diagnóstico de fibromialgia: 'Lutando contra'

"Eu sinto dor 24 horas por dia e fico lutando contra." A frase de Carol Castro resume a rotina da atriz desde que descobriu ter fibromialgia, uma síndrome caracterizada principalmente por dores crônicas generalizadas.

Em entrevista à revista Quem, ela contou que passou por uma longa investigação médica até entender o que provocava os sintomas e encontrar uma explicação para os desconfortos que vinham afetando sua vida.

O diagnóstico, segundo Carol, trouxe alívio depois de meses de dúvidas e exames. A consulta com o reumatologista durou cerca de duas horas e envolveu uma análise do histórico familiar, dos hábitos e da rotina da artista, além de uma avaliação física. Ao final, o médico confirmou a condição.

"Foi um certo alívio porque me deu um nome. Eu não tô doida", afirmou. Antes disso, a atriz já havia realizado diversos exames de sangue e investigado diferentes possibilidades para explicar o que sentia.

A descoberta aconteceu depois de um período em que Carol acumulou compromissos profissionais e enfrentou situações difíceis na vida pessoal. Durante as gravações de "Garota do Momento", novela das seis da Globo exibida em 2025, ela interpretou Clarice, personagem que passou por uma sequência de acontecimentos dramáticos e exigiu bastante da atriz física e emocionalmente.

Na trama, Clarice era atropelada, tinha a filha roubada e perdia a memória. Ao longo da história, enfrentava ainda episódios de dopagem, problemas cardíacos, internação psiquiátrica, crise de abstinência e convulsões. A intensidade da personagem, segundo Carol, contribuiu para uma rotina desgastante.

Enquanto se dedicava às gravações, a atriz tentava encontrar explicações para os próprios sintomas. Dores de cabeça eram atribuídas à sinusite ou ao excesso de trabalho. O incômodo nos joelhos, por sua vez, parecia consequência do uso frequente de salto alto nas cenas da novela.

"Eu sentia fortes dores de cabeça e falava que era sinusite ou que estava trabalhando muito. Eu também sentia dores no joelho, mas a personagem usava salto alto, então devia ser por isso. Além do mais, eu já estava vivendo um momento pessoal difícil", contou.

A morte do pai, Luca de Castro, aos 70 anos, foi uma das situações que marcaram esse período. Ele morreu meses antes do início das gravações de "Garota do Momento" e teve papel importante na formação artística da filha, que se interessou pela carreira ainda criança por influência dele.

Luca foi um dos fundadores da Cia. Teatro do Nada e professor de interpretação na faculdade de Artes Cênicas da UniverCidade. Também trabalhou como ator em produções da televisão brasileira, entre elas "Direito de Amar" (1987), "A Próxima Vítima" (1995), "O Profeta" (2006), "Império" (2014) e "Éramos Seis" (2019).

Além do luto, Carol enfrentava a recuperação de uma lesão grave na perna. A atriz havia rompido completamente o ligamento cruzado anterior (LCA) e fraturado a tíbia, osso que sustenta parte da estrutura da perna. Ela estava em reabilitação havia cerca de sete a oito meses quando recebeu o convite para entrar na novela.

Mesmo diante das dificuldades físicas, decidiu aceitar o papel. Carol contou que não era a primeira opção para interpretar Clarice e que foi procurada pouco antes do início dos trabalhos. Ao conhecer a trajetória da personagem, porém, viu uma oportunidade que não queria deixar passar.

"Entrei na novela porque não ia perder aquela oportunidade. Eu não era a primeira opção, me chamaram nos 45 do segundo tempo. Quando eu vi o arco dramático da personagem, eu falei: 'É tudo o que eu sempre quis'. Eu vou, não quero saber", recordou.