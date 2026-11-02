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Carnaval

Taís Araujo será destaque do Salgueiro no Carnaval carioca em 2027

Escola vai homenagear Xica da Silva em seu desfile na Sapucaí
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Novembro de 2026 às 09:28

Taís Araujo na quadra do Salgueiro, que terá como enredo 'Laroyê Xica da Silva: A História Por Trás da História'
Taís Araujo na quadra do Salgueiro, que terá como enredo 'Laroyê Xica da Silva: A História Por Trás da História' Reprodução/Instagram/@salgueirooriginal
Taís Araujo será um dos destaques do Salgueiro para o Carnaval 2027. O anúncio oficial aconteceu na noite deste sábado (31), em evento na quadra da escola de samba, no Rio de Janeiro. A agremiação terá como enredo "Laroyê Xica da Silva: A História por Trás da História".
A atriz interpretou a personagem histórica em 1996, aos 17 anos, na extinta TV Manchete. O papel marcou sua estreia como protagonista de uma novela e foi marcante em sua carreira.
A proposta do desfile da escola carioca é apresentar uma nova perspectiva sobre Francisca da Silva de Oliveira, mulher negra que viveu no século 18 e se tornou figura emblemática da história brasileira.
"Francisca, Chica ou Xica: ela é múltipla, plural, potente e provocadora. Nunca uma só, nem dona de uma verdade absoluta. No próximo carnaval, descobriremos uma nova versão dessa entidade. A ancestralidade da Academia invoca novamente a força exusíaca que desafiou barreiras, revelando o que a História oficial ocultou. Arreda, homem, que aí vem mulher!", diz a descrição do enredo no site do Salgueiro.

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