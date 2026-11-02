Taís Araujo será destaque do Salgueiro no Carnaval carioca em 2027

Taís Araujo será um dos destaques do Salgueiro para o Carnaval 2027. O anúncio oficial aconteceu na noite deste sábado (31), em evento na quadra da escola de samba, no Rio de Janeiro. A agremiação terá como enredo "Laroyê Xica da Silva: A História por Trás da História".
A atriz interpretou a personagem histórica em 1996, aos 17 anos, na extinta TV Manchete. O papel marcou sua estreia como protagonista de uma novela e foi marcante em sua carreira.
A proposta do desfile da escola carioca é apresentar uma nova perspectiva sobre Francisca da Silva de Oliveira, mulher negra que viveu no século 18 e se tornou figura emblemática da história brasileira.
"Francisca, Chica ou Xica: ela é múltipla, plural, potente e provocadora. Nunca uma só, nem dona de uma verdade absoluta. No próximo carnaval, descobriremos uma nova versão dessa entidade. A ancestralidade da Academia invoca novamente a força exusíaca que desafiou barreiras, revelando o que a História oficial ocultou. Arreda, homem, que aí vem mulher!", diz a descrição do enredo no site do Salgueiro.