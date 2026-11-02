Eleições nos EUA: pesquisas indicam vantagem dos democratas, mas estão corretas?

Em outras palavras, imagine que a maioria dos eleitores do distrito A vote no candidato 1, mas em outras eleições já elegeu o candidato 2, e que a maioria do distrito B vote no candidato 3, mas também já tenha eleito o candidato 4. O redesenho eleitoral (chamado de gerrymandering em inglês) troca os distritos A e B por distritos em C e D de um jeito que ambos tenham regiões onde vivem uma grande maioria de eleitores que sempre votam no candidato 1 e 3. Assim, as pessoas que costumam votar nos candidatos 2 e 4 se tornam uma pequena maioria, evitando que os distritos fiquem trocando de partidos a cada eleição (os chamados pêndulos).