Como falar sobre a morte com as crianças?

As crianças de até quatro anos ainda não entendem que a morte é definitiva e que vale para todos os seres vivos. Por isso, não é incomum que perguntem: "Quando ele volta?". Nessa idade, podem imaginar a morte como uma ausência temporária.





Para conversar com elas, é importante usar frases simples e concretas, como: "O corpo dele parou de funcionar e não vai mais voltar, infelizmente". Evite minimizar a perda com expressões como "foi dormir", "partiu" ou "virou estrelinha". Essas expressões podem confundir e gerar medo de dormir ou de viajar.



A criança pequena sente o clima da casa, por isso não adianta fingir que nada está acontecendo. O choro dos adultos, a rotina quebrada e a cadeira vazia à mesa denunciam que algo mudou. O adulto também pode precisar de acolhimento, mas é importante nomear o que está acontecendo e permanecer por perto, para que a criança não se sinta abandonada.



Entre os seis e dez anos, a criança já compreende a finitude e faz perguntas práticas, muitas vezes difíceis: "Vou morrer também?", "Onde ele está agora?", "Dói?". Responda com verdade e no tamanho da pergunta.





Se não souber o que responder, diga que não sabe e explique o que sua família acredita. Brincar e desenhar também são formas legítimas de expressar sentimentos. Deixe a criança se manifestar, mesmo que isso doa no adulto.



Já os adolescentes costumam esconder a dor e, ao mesmo tempo, questionar tudo, inclusive a injustiça de uma perda. Podem se afastar, mudar de humor ou buscar os amigos. Não force conversas longas: ofereça espaço, momentos tranquilos e a liberdade de ir ao velório e sair quando quiser. Escute sem corrigir. Se houver isolamento prolongado, queda no rendimento escolar ou mudanças importantes de comportamento, busque apoio profissional para ajudá-los a compreender e acolher essas emoções.



