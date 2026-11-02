Como falar sobre a morte com as crianças?

Morrer é deixar de estar presente fisicamente. O corpo para de funcionar, e a pessoa que amamos passa a existir na memória, nas palavras que repetia e nos gestos que a família faz sem perceber.
Quando alguém que amamos morre, precisamos aprender a viver com essa ausência. Nesse processo, podem surgir sentimentos como tristeza, raiva, culpa e, às vezes, alívio, principalmente quando a pessoa que morreu ficou muito tempo doente. Não há prazo definido nem roteiro único para atravessar essa experiência.
Todos esses sentimentos são legítimos para adultos e crianças. Falar sobre a morte com elas é importante para a construção dos vínculos, afinal, estamos a todo tempo fazendo e desfazendo laços afetivos.
As crianças de até quatro anos ainda não entendem que a morte é definitiva e que vale para todos os seres vivos. Por isso, não é incomum que perguntem: "Quando ele volta?". Nessa idade, podem imaginar a morte como uma ausência temporária.
Para conversar com elas, é importante usar frases simples e concretas, como: "O corpo dele parou de funcionar e não vai mais voltar, infelizmente". Evite minimizar a perda com expressões como "foi dormir", "partiu" ou "virou estrelinha". Essas expressões podem confundir e gerar medo de dormir ou de viajar.
A criança pequena sente o clima da casa, por isso não adianta fingir que nada está acontecendo. O choro dos adultos, a rotina quebrada e a cadeira vazia à mesa denunciam que algo mudou. O adulto também pode precisar de acolhimento, mas é importante nomear o que está acontecendo e permanecer por perto, para que a criança não se sinta abandonada.
Entre os seis e dez anos, a criança já compreende a finitude e faz perguntas práticas, muitas vezes difíceis: "Vou morrer também?", "Onde ele está agora?", "Dói?". Responda com verdade e no tamanho da pergunta.
Se não souber o que responder, diga que não sabe e explique o que sua família acredita. Brincar e desenhar também são formas legítimas de expressar sentimentos. Deixe a criança se manifestar, mesmo que isso doa no adulto.
Já os adolescentes costumam esconder a dor e, ao mesmo tempo, questionar tudo, inclusive a injustiça de uma perda. Podem se afastar, mudar de humor ou buscar os amigos. Não force conversas longas: ofereça espaço, momentos tranquilos e a liberdade de ir ao velório e sair quando quiser. Escute sem corrigir. Se houver isolamento prolongado, queda no rendimento escolar ou mudanças importantes de comportamento, busque apoio profissional para ajudá-los a compreender e acolher essas emoções.
Em qualquer idade, se a criança quiser participar do ritual de despedida, prepare-a antes, descrevendo o que vai ver e o que vai acontecer. De preferência, tenha alguém, além dos pais, que possa acolhê-la durante o evento.
Muitas vezes, os pais precisam lidar com a própria dor enquanto apoiam os filhos. Não é preciso estar inteiro o tempo todo: mostrar tristeza é ensinar que sentir é humano e que a dor pode e deve ser compartilhada.
O silêncio sobre quem morreu e a proibição de chorar podem tornar esse momento ainda mais difícil para a criança. Peça ajuda a amigos, familiares e à rede de apoio. A perda também é uma experiência coletiva.
Lidar com a morte em família traz desafios. A psicanalista Françoise Dolto defendia que palavras verdadeiras, adequadas à idade, devem ser privilegiadas em vez de versões suavizadas que deixam a criança sozinha com aquilo que percebe. Cabe ao adulto evitar mentiras e silenciamentos, explicando o que acontece de uma maneira que a criança consiga compreender.
Certa vez, ao responder a um adulto que perguntou onde estava o avô, uma criança de quatro anos disse que ele tinha sido plantado. Para ela, isso significava que ele estava guardado no solo, em um jardim onde podemos visitar e lembrar.
Ela sabia que o avô não era uma semente e que não iria nascer de novo. Havia participado do rito fúnebre junto da família. Guardar também é uma forma de cuidado: reservamos um lugar de repouso, onde a finitude encontra acolhimento.
Cada família encontra, à sua maneira, formas de lidar com as perdas. Cabe a ela ensinar às crianças sobre a morte de um modo lúdico e verdadeiro, sem torná-la obscura.