A responsabilidade pela falta de leitura é só de quem não lê?

É comum ouvir que o brasileiro precisa ler mais. A conversa fica difícil quando a pergunta muda para o que estamos fazendo para isso acontecer. Quase sempre a resposta volta para a própria pessoa: falta interesse, falta disciplina, sobra tempo no celular. Explica pouco.





Cada um chega aos livros de um jeito. Tem criança que ouve história antes de dormir, vai à biblioteca e escolhe um livro porque gostou da capa. Tem criança que cresce com quase nenhum livro em casa e vira adulta achando que ler é coisa da escola, uma obrigação que acabou quando acabaram as provas. Discutir formação de leitores sem levar isso em conta é começar pela metade.





E a vida adulta não facilita. Quem passa horas no ônibus, trabalha o dia todo e ainda cuida da casa e de outras pessoas pode chegar à noite sem energia para abrir um livro. Quem quer comprar um e precisa usar o dinheiro em outra coisa não está sem força de vontade. Está fazendo conta.