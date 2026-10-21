Leitura na adolescência: 4 dicas para despertar o interesse pelos livros

Nessa etapa da trajetória escolar, o desafio é ampliar o repertório dos adolescentes, aprofundar sua capacidade de interpretação e desenvolver autonomia para que a leitura vá além das tarefas escolares. “Nos anos finais do Ensino Fundamental, não basta que o estudante consiga compreender o que está escrito. É uma etapa em que podemos ampliar seu repertório, aprofundar sua interpretação e estimular uma relação mais autônoma com a leitura. Para isso, o contato com a literatura precisa ter continuidade e acompanhar o amadurecimento do aluno”, explica Iara Cabral de Athayde Bertolani, mestre em Educação e diretora do Ensino Fundamental II do Colégio Visconde de Porto Seguro.