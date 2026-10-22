CNBB defende Constituição e pede intercessão de Nossa Senhora após embate com Flávio Bolsonaro

Também destaca a responsabilidade dos cidadãos para além do momento da votação. Segundo os bispos, cabe à população fiscalizar os governantes, reivindicar direitos e exercer a crítica responsável.





Para isso, acrescentam, são necessárias informação confiável, liberdade de expressão e proteção a quem denuncia injustiças. "Atentos aos pobres, aos ameaçados e aos que trabalham pela justiça, continuemos responsáveis uns pelos outros e pelo nosso país."





O documento termina com um apelo à superação da indiferença e à construção de uma convivência "fundada na verdade, na fraternidade e na paz", sob a intercessão de Aparecida.





A dias do primeiro turno, Flávio afirmou que o PT teria conseguido disseminar a notícia falsa sobre a padroeira "com a ajuda de gente dentro da CNBB".





Presidida por dom Jaime Spengler, a entidade reagiu no dia seguinte, negando ter autorizado a divulgação de qualquer fake news que fosse. Disse ainda que não integra estruturas político-partidárias e que manifestações eleitorais decorrem de sua missão pastoral. "A mentira não se combate com outra mentira", afirmou.





A uma semana do primeiro turno, durante agenda em São Paulo, Flávio agradeceu publicamente à entidade pela manifestação, dizendo que ela esclarecia que a história sobre a retirada do título de Nossa Senhora Aparecida era uma mentira.





No 12 de outubro, data dedicada à padroeira, ele participou de uma missa em homenagem à santa na Catedral de Brasília. Lula fez o mesmo, numa capela do Palácio da Alvorada.