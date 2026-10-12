Nossa Senhora Aparecida: por que a santa envolvida em polêmica eleitoral é a padroeira do Brasil e 12 de outubro virou feriado nacional?

"Ela tinha muito contato com a cúpula da Igreja. E isto se reforçou durante seu exílio na Europa, quando a família imperial foi obrigada a deixar o Brasil, depois da República. Foi muito simbólico a princesa, herdeira do trono e da coroa imperial — que nunca usaria — doar uma coroa para a 'rainha do Brasil'. De certa forma, é como se ela transferisse sua coroa para a santa."