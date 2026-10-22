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PMs salvam bebê de 1 mês engasgado após pais buscarem batalhão em Cachoeiro

Pais buscaram ajuda no quartel do 9º Batalhão; policiais fizeram manobra de desobstrução e levaram a criança ao hospital

Publicado em 22 de Outubro de 2026 às 10:58

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 out 2026 às 10:58

Policiais militares ajudaram a salvar um bebê de um mês que se engasgou com leite materno na madrugada de segunda-feira (19), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Desesperados, os pais foram de moto até o quartel do 9º Batalhão da Polícia Militar, no bairro São Luiz Gonzaga, próximo de onde moram, para pedir socorro.


Segundo a Polícia Militar, a criança apresentava grave dificuldade respiratória, e as tentativas de desobstrução feitas pelos familiares não haviam funcionado.


Ao perceber a gravidade da situação, um policial que estava na guarda acionou uma equipe, que iniciou a manobra de desobstrução das vias respiratórias. O procedimento restabeleceu a respiração do bebê.


Em seguida, os militares levaram a criança e a mãe na viatura até o Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), onde o bebê recebeu atendimento médico e permaneceu em observação.


Na quarta-feira (21), a mãe, Poliana Santos da Silva de Jesus, voltou ao quartel com o filho, João Manoel, para agradecer aos policiais. Durante a visita, ela reencontrou o sargento Diogo, que participou do resgate.

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