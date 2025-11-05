Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: conheça as novas orientações para desengasgo em bebês e adultos

CBN Vitória ao vivo: conheça as novas orientações para desengasgo em bebês e adultos

No programa desta quarta (5), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 09:20

No programa CBN Vitória desta quarta (5), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Às 10h, a Capitã Carla Andresa, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), explica quais as mudanças nas diretrizes para dengasgo. Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Recomendado para você

Foi registrado granizo e houve destelhamentos, alagamentos e queda de árvores e postes na cidade na noite de terça-feira (4); outros municípios capixabas foram afetados pela chuva

Após temporal no ES, Prefeitura de Muniz Freire divulga estragos e medidas

No programa desta quarta (5), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: conheça as novas orientações para desengasgo em bebês e adultos

Pedido foi divulgado pelo MPES na terça-feira (4), mas caso é acompanhado desde 2018; Companhia deve pagar valor mínimo de R$ 1,5 milhão por dano moral coletivo

MPES pede que Cesan seja condenada a reparar poluição em rio em Anchieta

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cbn vitoria

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais