Audiolivros no Spotify: 7 livros para ouvir e incluir na lista de leituras

O Spotify lançou, na última quinta-feira (15), o acesso ao serviço de audiolivros no Brasil. Nele, os assinantes premium da plataforma terão acesso a 12h mensais de títulos para escuta, sem custo adicional. Para quem quiser ir além das 12 horas mensais do Premium, o Spotify oferece o Audiobooks+, uma assinatura complementar que garante um pacote fixo de horas extras.
O acervo nacional de estreia reúne mais de seis mil obras em português, com títulos de editoras como Companhia das Letras, Melhoramentos, Dialética e Saga Egmont, além de autores como Jorge Amado, Eliana Alves Cruz, Lygia Fagundes Telles, Raphael Montes e Paulo Coelho. Globalmente, o catálogo do Spotify ultrapassa 350 mil títulos em mais de 120 idiomas.
O serviço ainda inclui a ferramenta Page Match, que torna possível ler nos formatos físico, áudio e online de maneira sincronizada. Em resumo, é possível escutar o audiolivro e retomá-lo no e-book ou impresso sem perder a página que parou. Para isso, basta escanear o código de barras ISBN do livro e usar os números de página para encontrar determinada parte do enredo.
Confira alguns dos livros disponíveis que valem a escuta:
Neste romance, da capixaba Jeovanna Vieira, Virgínia é uma advogada carioca que vive em São Paulo e leva uma vida independente até conhecer Henrí, um ator argentino com quem desenvolve uma conexão intensa. O que começa como uma paixão avassaladora, porém, transforma-se gradualmente em um relacionamento abusivo. Ao acompanhar a trajetória do casal, Jeovanna Vieira explora como as relações afetivas podem se tornar nocivas e aborda questões de gênero, raça e violência contra a mulher.
Primeiro romance publicado por Stephen King, Carrie está em alta novamente por conta do lançamento recente da série baseada no livro, disponível no Prime Vídeo. Nele, o leitor irá conhecer a história de Carrie White, uma adolescente tímida e isolada que sofre com a perseguição dos colegas de escola e a repressão de uma mãe extremamente religiosa. Sem conseguir se encaixar socialmente, a jovem também precisa lidar com poderes telecinéticos, que permitem mover objetos com a força da mente e que se manifestam de maneira cada vez mais intensa.
O romance acompanha quatro personagens jovens que tentam compreender seus relacionamentos e encontrar um lugar no mundo. Alice, uma escritora, conhece Felix por um aplicativo de relacionamentos, enquanto sua amiga Eileen, que vive em Dublin, retoma a aproximação com Simon, um amigo de longa data. Entre encontros e afastamentos, os personagens também refletem sobre as desigualdades sociais e incertezas da vida adulta.
Em 1995, Selin, filha de imigrantes turcos, começa sua vida universitária em Harvard, nos Estados Unidos, em uma época em que a internet ainda era uma novidade. Ela passa a trocar e-mails com Ivan, um estudante húngaro de matemática por quem desenvolve sentimentos, embora tenha dificuldade para compreender a natureza da relação entre os dois. Ao longo da história, Selin tenta as próprias emoções, enquanto começa a reconhecer sua vocação para a escrita.
Ambientado em uma pequena cidade do Pará marcada pela atividade garimpeira e por conflitos em torno da mineração, o romance acompanha Cauby, um fotógrafo que se envolve com Lavínia, mulher de um pastor evangélico. O relacionamento clandestino se desenvolve em meio a um ambiente de violência e segredos, em que Marçal Aquino constrói uma narrativa sobre os riscos de se entregar a um amor que desafia convenções e parece conduzir os personagens a um destino trágico.
A história desse clássico se passa em São Paulo, em 1973, durante a ditadura militar brasileira. As protagonistas são três jovens universitárias que vivem em um pensionato de freiras e enfrentam conflitos pessoais em meio à repressão política e às mudanças de comportamento da época. Lorena, de origem burguesa, vive suas inquietações amorosas; Lia, militante de esquerda, sofre com a prisão do namorado; e Ana Clara, marcada por experiências traumáticas, enfrenta problemas relacionados ao uso de drogas e relacionamentos instáveis.
Publicado em 1937, o romance retrata a vida de um grupo de crianças e adolescentes em situação de abandono que sobrevive nas ruas de Salvador, na Bahia. Conhecidos como Capitães da Areia, os meninos vivem em um trapiche abandonado e enfrentam a pobreza e a violência, recorrendo a pequenos furtos para sobreviver. Liderado por Pedro Bala, o grupo constrói laços de amizade e solidariedade enquanto cada integrante lida com suas próprias experiências e aspirações.
Caro leitor
Yasmin Spiegel é colaboradora de literatura de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.