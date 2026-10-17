Audiolivros no Spotify: 7 livros para ouvir e incluir na lista de leituras

Primeiro romance publicado por Stephen King, Carrie está em alta novamente por conta do lançamento recente da série baseada no livro, disponível no Prime Vídeo. Nele, o leitor irá conhecer a história de Carrie White, uma adolescente tímida e isolada que sofre com a perseguição dos colegas de escola e a repressão de uma mãe extremamente religiosa. Sem conseguir se encaixar socialmente, a jovem também precisa lidar com poderes telecinéticos, que permitem mover objetos com a força da mente e que se manifestam de maneira cada vez mais intensa.