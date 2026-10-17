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Literatura

Audiolivros no Spotify: 7 livros para ouvir e incluir na lista de leituras

Aplicativo ganhou aba exclusiva de “Audiolivros”, disponível para os assinantes do plano premium, com recomendações personalizadas para cada usuário
Yasmin Spiegel

Yasmin Spiegel

Publicado em 17 de Outubro de 2026 às 12:00

Leitores poderão usar a plataforma do Spotify para escutar audiolivros Pixabay

O Spotify lançou, na última quinta-feira (15), o acesso ao serviço de audiolivros no Brasil. Nele, os assinantes premium da plataforma terão acesso a 12h mensais de títulos para escuta, sem custo adicional. Para quem quiser ir além das 12 horas mensais do Premium, o Spotify oferece o Audiobooks+, uma assinatura complementar que garante um pacote fixo de horas extras.  

O acervo nacional de estreia reúne mais de seis mil obras em português, com títulos de editoras como Companhia das Letras, Melhoramentos, Dialética e Saga Egmont, além de autores como Jorge Amado, Eliana Alves Cruz, Lygia Fagundes Telles, Raphael Montes e Paulo Coelho. Globalmente, o catálogo do Spotify ultrapassa 350 mil títulos em mais de 120 idiomas.

O serviço ainda inclui a ferramenta Page Match, que torna possível ler nos formatos físico, áudio e online de maneira sincronizada. Em resumo, é possível escutar o audiolivro e retomá-lo no e-book ou impresso sem perder a página que parou. Para isso, basta escanear o código de barras ISBN do livro e usar os números de página para encontrar determinada parte do enredo. 

Confira alguns dos livros disponíveis que valem a escuta:

1. "Virgínia Mordida", de Jeovanna Vieira
Vírginia Mordida, de Jeovanna Vieira
"Vírginia Mordida", de Jeovanna Vieira Divulgação/Companhia das Letras

Neste romance, da capixaba Jeovanna Vieira, Virgínia é uma advogada carioca que vive em São Paulo e leva uma vida independente até conhecer Henrí, um ator argentino com quem desenvolve uma conexão intensa. O que começa como uma paixão avassaladora, porém, transforma-se gradualmente em um relacionamento abusivo. Ao acompanhar a trajetória do casal, Jeovanna Vieira explora como as relações afetivas podem se tornar nocivas e aborda questões de gênero, raça e violência contra a mulher. 

2. "Carrie", de Stephen King
Carrie, de Stephen King
"Carrie", de Stephen King Divulgação/Suma

Primeiro romance publicado por Stephen King, Carrie está em alta novamente por conta do lançamento recente da série baseada no livro, disponível no Prime Vídeo. Nele, o leitor irá conhecer a história de Carrie White, uma adolescente tímida e isolada que sofre com a perseguição dos colegas de escola e a repressão de uma mãe extremamente religiosa. Sem conseguir se encaixar socialmente, a jovem também precisa lidar com poderes telecinéticos, que permitem mover objetos com a força da mente e que se manifestam de maneira cada vez mais intensa.

3. "Belo mundo, onde você está", de Sally Rooney
Belo mundo, onde você está, de Sally Roney
"Belo mundo, onde você está", de Sally Roney Divulgação/Companhia das Letras

O romance acompanha quatro personagens jovens que tentam compreender seus relacionamentos e encontrar um lugar no mundo. Alice, uma escritora, conhece Felix por um aplicativo de relacionamentos, enquanto sua amiga Eileen, que vive em Dublin, retoma a aproximação com Simon, um amigo de longa data. Entre encontros e afastamentos, os personagens também refletem sobre as desigualdades sociais e incertezas da vida adulta.

4. "A idiota", de Elif Batuman
"A idiota", de Elif Batuman
"A idiota", de Elif Batuman Divulgação/Companhia das Letras

Em 1995, Selin, filha de imigrantes turcos, começa sua vida universitária em Harvard, nos Estados Unidos, em uma época em que a internet ainda era uma novidade. Ela passa a trocar e-mails com Ivan, um estudante húngaro de matemática por quem desenvolve sentimentos, embora tenha dificuldade para compreender a natureza da relação entre os dois. Ao longo da história, Selin tenta as próprias emoções, enquanto começa a reconhecer sua vocação para a escrita.

5. "Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios", de Marçal Aquino
"Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios", de Marçal Aquino
"Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios", de Marçal Aquino Divulgação/Companhia das Letras

Ambientado em uma pequena cidade do Pará marcada pela atividade garimpeira e por conflitos em torno da mineração, o romance acompanha Cauby, um fotógrafo que se envolve com Lavínia, mulher de um pastor evangélico. O relacionamento clandestino se desenvolve em meio a um ambiente de violência e segredos, em que Marçal Aquino constrói uma narrativa sobre os riscos de se entregar a um amor que desafia convenções e parece conduzir os personagens a um destino trágico.

6. "As meninas", de Lygia Fagundes Telles
"As meninas", de Lygia Fagundes Telles
"As meninas", de Lygia Fagundes Telles Divulgação/Companhia das Letras

A história desse clássico se passa em São Paulo, em 1973, durante a ditadura militar brasileira. As protagonistas são três jovens universitárias que vivem em um pensionato de freiras e enfrentam conflitos pessoais em meio à repressão política e às mudanças de comportamento da época. Lorena, de origem burguesa, vive suas inquietações amorosas; Lia, militante de esquerda, sofre com a prisão do namorado; e Ana Clara, marcada por experiências traumáticas, enfrenta problemas relacionados ao uso de drogas e relacionamentos instáveis.

7. "Capitães da Areia", de Jorge Amado
"Capitães de Areia", de Jorge Amado
"Capitães de Areia", de Jorge Amado Divulgação/Companhia das Letras

Publicado em 1937, o romance retrata a vida de um grupo de crianças e adolescentes em situação de abandono que sobrevive nas ruas de Salvador, na Bahia. Conhecidos como Capitães da Areia, os meninos vivem em um trapiche abandonado e enfrentam a pobreza e a violência, recorrendo a pequenos furtos para sobreviver. Liderado por Pedro Bala, o grupo constrói laços de amizade e solidariedade enquanto cada integrante lida com suas próprias experiências e aspirações.

Caro leitor

Yasmin Spiegel é colaboradora de literatura de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.

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