TCU propõe alíquota de CBS 20% acima do esperado: saiba possíveis reflexos práticos

Por que a conta subiu? Porque a reforma, ao mesmo tempo em que prometeu simplificar, multiplicou exceções. Cesta básica com alíquota zero, reduções de 60% para diversos setores, regimes especiais. Muitas dessas escolhas têm finalidade nobre, mas a conta precisa fechar. Segundo o próprio TCU, só a cesta básica exigiu elevar a alíquota padrão em cerca de 2,7 pontos percentuais. Quando alguns pagam menos, outros pagam mais.





A cesta básica merece atenção especial. Zerar o imposto de carnes, queijos e outros itens soa como medida social, e é. Mas a alíquota zero beneficia igualmente a família de baixa renda e a de alta renda. A reforma também prevê o cashback, que devolve o imposto apenas às famílias de menor renda e atinge o alvo com mais precisão. Escolher entre um mecanismo e outro é decisão política, mas ela tem preço, e agora o preço tem número.





Na prática, a alíquota alta encarece preços e contratos. Setores intensivos em mão de obra, como o de serviços, tendem a sentir mais, pois têm poucos insumos para gerar crédito e abater do imposto devido.





A promessa da reforma foi a da neutralidade: manter o patamar arrecadatório pré-reforma, sem aumentar a carga. O TCU afirma que a alíquota é neutra, e o governo projeta arrecadar R$ 636,8 bilhões com a CBS em 2027. O ponto é que a neutralidade se mede para o caixa do governo, não para o bolso de cada contribuinte. Mesmo arrecadando o mesmo em termos globais, a distribuição do custo muda e setores que hoje pagam menos serão afetados pelo aumento da carga tributária.





E a CBS é apenas metade da história. Somada ao Imposto Sobre Bens e Serviços (IBS), que substituirá o ICMS e o ISSQN, a estimativa anterior era de 27,91%. Com o novo número, o IVA brasileiro se aproxima de 30%. IVA é a sigla de Imposto sobre Valor Agregado, modelo adotado por mais de 170 países.





Para comparar: a Hungria, dona hoje do maior IVA do mundo, cobra 27%. Os países nórdicos, conhecidos pelo Estado de bem-estar, ficam em torno de 25%. A média dos países da OCDE gira em torno de 19%. Japão e Austrália cobram 10%. O Brasil segue, portanto, no caminho para ter o maior imposto sobre consumo do planeta.