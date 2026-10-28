O TCU calculou a CBS em 11,3%. O risco agora está na gaveta dos contratos

O Tribunal de Contas da União aprovou nesta quarta-feira (28) o cálculo da alíquota da CBS para 2027: 11,3%. O número vai ao Senado, que tem até 15 de dezembro para confirmá-lo por resolução — e, se não votar, prevalece o cálculo do tribunal. Em 1º de janeiro, a CBS toma o lugar do PIS e da Cofins. Acabou o tempo das estimativas.





Começa aqui o primeiro mal-entendido. O nome é "alíquota de referência", e muita gente entendeu que seria a alíquota dos contratos com o governo. Não é. É o percentual padrão, que alcança a empresa privada do mesmo jeito.





O que vale só para compra pública é o redutor de 44,2% aprovado na mesma sessão. Traduzindo: quem vende para o Estado tem desconto; quem vende para a indústria paga cheio.