Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reforma tributária

IBS E CBS: entenda os novos fatos geradores e o aumento da tributação

Apesar da intenção de simplificação, a reforma tributária ampliou demasiadamente os fatos geradores do IBS e CBS, resultando em um aumento exagerado da carga tributária para alguns setores

Publicado em 09 de Março de 2025 às 05:00

Públicado em 

09 mar 2025 às 05:00
Paulo Cesar Caetano

Colunista

Paulo Cesar Caetano

reforma tributária de 2025, materializada pela Lei Complementar 214/2025, instituiu o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS), substituindo tributos como PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS. Sem a pretensão de esgotar o assunto, analisaremos a ampliação do conceito de fato gerador sob a nova legislação, comparando-o ao regime anterior e apontando seus reflexos.
Sob o novo regime, o conceito de fato gerador foi significativamente ampliado. No regime anterior, os tributos como PIS e Cofins incidiam apenas sobre a receita bruta das empresas, enquanto o IPI, ICMS e ISS eram cobrados sobre a produção, circulação de mercadorias e a prestação de serviços, respectivamente. A nova legislação unifica esses tributos em duas novas contribuições, reunindo de forma mais abrangente todas as operações de bens e serviços.
A nova configuração do fato gerador estabelecido na Lei Complementar 214/2025 unifica a tributação sobre operações com bens e serviços, eliminando a distinção entre mercadorias e serviços. O fato gerador do IBS e CBS é amplo, abrangendo bens móveis, imóveis, materiais, imateriais e direitos. No que diz respeito aos serviços, todas as operações que não se enquadram como bens são incluídas. Esse novo conceito abrange desde entregas materiais até licenciamentos, cessões e direitos, incluindo também operações não onerosas, como brindes, bonificações e transferências a sócios.

Veja Também

Entenda as mudanças na tributação imobiliária com a reforma tributária

Pix e cartões de crédito: o que muda com novas regras da Receita Federal?

O futuro do Simples Nacional com a reforma tributária

No regime tributário anterior, o fato gerador do PIS/Cofins era estabelecido pela Lei Federal n° 12.973/2014, a qual definia a receita bruta como base de cálculo, concentrando-se na atividade principal das empresas. As alíquotas incidiam sobre operações específicas, tais como a venda de bens, a prestação de serviços e os resultados de operações financeiras.
O ICMS, por sua vez, incidia sobre as operações de circulação de mercadorias, transporte interestadual e comunicação. Esse tributo era responsável pela arrecadação sobre a movimentação de bens e serviços entre estados e também sobre os serviços de comunicação.
Já o ISS era um imposto municipal que incidia sobre a prestação de serviços conforme uma lista estabelecida pelo município, separando-se assim do ICMS. Cada município definia quais serviços seriam tributados pelo ISS, criando uma complexidade adicional para as empresas que operavam em diferentes localidades.
A nova configuração do fato gerador adotada pela Lei Complementar n. 214/2025 unificou a tributação das operações com bens e serviços, eliminando antigas distinções. A nova legislação considera como fatos geradores uma gama ampliada de operações, que anteriormente eram tratadas de forma separada. Ou seja, o IBS e CBS incidem sobre todas as operações onerosas ou não, decorrente de qualquer ato ou negócio jurídico.
Exemplo: No regime anterior, uma determinada empresa prestadora de serviços, tributada pelo Lucro Real (não considerando créditos, visto que o valor é bem reduzido por ser exclusivamente prestadora de serviços), com faturamento de R$ 100.000,00, pagava 9,25% de PIS/Cofins, totalizando R$ 9.250,00, e 5% de ISS, somando R$ 5.000,00. O total de tributos pagos era de R$ 14.250,00. Com a reforma tributária – considerando a alíquota estimada de 28% do IVA (Imposto sobre Valor Adicionado) – temos: R$ 100.000,00 x 28% = IVA de R$ 28.000,00. Neste exemplo o aumento da carga tributária foi de 96,50%, não considerando possíveis créditos.
Salário, renda, dinheiro, real, cem reais, economia, pagamento
Aumento da tributação Crédito: Shutterstock
Com a ampla base de incidência do IBS e CBS, novas operações passarão a ser tributadas. Operações como mútuo oneroso, cessão de direitos, instituição de garantias e licenciamento de softwares, que anteriormente estavam sujeitas apenas ao ISS, agora serão tributadas sob a nova legislação. Essa mudança amplia o alcance da tributação, buscando uniformizar e simplificar o sistema tributário.
Apesar da intenção de simplificação, a reforma tributária ampliou demasiadamente os fatos geradores do IBS e CBS, resultando em um aumento exagerado da carga tributária para alguns setores. A nova legislação acaba por tributar atos que não envolvem efetivo consumo ou circulação de riqueza, gerando um impacto desproporcional e preocupações quanto à justiça fiscal.

Paulo Cesar Caetano

Tópicos Relacionados

Imposto reforma tributária CBS Ibs
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

As canetas antiobesidade oferecem uma nova abordagem para o controle do peso, mas requerem cuidados (Imagem: Alones | Shutterstock)
Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política
Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados