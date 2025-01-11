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Organização financeira

Pix e cartões de crédito: o que muda com novas regras da Receita Federal?

O objetivo principal é aprimorar o controle e a fiscalização das operações financeiras, permitindo maior capacidade de identificação de inconsistências e irregularidades nas declarações de renda e outros documentos fiscais

Públicado em 

10 jan 2025 às 23:00
Paulo Cesar Caetano

Colunista

Paulo Cesar Caetano

Em setembro de 2024, precisamente no dia 21, foi publicado artigo de nossa autoria no qual mencionamos uma importante mudança no cenário da fiscalização tributária. A principal alteração foi a inclusão das transações realizadas via PIX entre aquelas que devem ser reportadas aos fiscos estaduais.
Visando intensificar o combate à evasão fiscal e ao crime organizado, desde 1º de janeiro de 2025, seguindo a mesma linha, a Receita Federal ampliou a coleta de dados sobre transações realizadas por meio de cartões de crédito, Pix e outras formas de pagamento eletrônico, tornando-se mais rigorosas as regras para a fiscalização de operações financeiras.
De acordo com o ente federal, o objetivo principal é aprimorar o controle e a fiscalização das operações financeiras, permitindo maior capacidade de identificação de inconsistências e irregularidades nas declarações de renda e outros documentos fiscais. Esse avanço possibilita uma atuação mais eficaz contra fraudes e práticas ilícitas relacionadas ao sistema financeiro.

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O órgão federal definiu novos critérios para a coleta de dados financeiros, os quais deverão ser reportados pelas instituições responsáveis. Os limites estabelecidos determinam os valores que implicam na obrigatoriedade de informar essas transações ao fisco, quais sejam:
  • Pessoas físicas: transações que excedam R$ 5 mil por mês; 
  • Pessoas jurídicas: transações que excedam R$ 15 mil por mês
Essa medida atinge, além dos bancos tradicionais, operadoras de cartões de crédito, plataformas de pagamento e outras instituições que intermedeiam operações financeiras.
As informações serão enviadas à Receita Federal por meio do sistema e-Financeira, que faz parte do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped). Esse sistema já é utilizado para coleta de dados financeiros e agora foi ampliado para incluir novas formas de pagamento. Os dados reportados incluem: cadastro do contribuinte; abertura e fechamento de contas bancárias; detalhes sobre operações financeiras realizadas; investimentos; contribuições para previdência privada.
Pix não será taxado pelaReceira
Pix não será taxado pelaReceira Crédito: Reprodução/Agência Brasil
Os contribuintes não precisam realizar nenhuma ação específica, pois a coleta de dados é feita diretamente pelas instituições financeiras. No entanto, é fundamental que mantenham seus dados cadastrais atualizados e garantam a emissão de notas fiscais para todas as compras e serviços realizados.
A medida reforça a importância da organização financeira e do cumprimento das obrigações fiscais, uma vez que inconsistências podem levar a fiscalização mais detalhada. Para o fisco, com essa nova etapa de fiscalização, espera-se uma maior transparência nas relações financeiras e um impacto positivo no combate à sonegação fiscal.
Contudo, a medida também levanta preocupações relacionadas à privacidade dos usuários, o que torna necessária a adoção de procedimentos rigorosos para a proteção dos dados coletados.

Paulo Cesar Caetano

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