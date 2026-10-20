Reforma tributária chega às notas: saiba se seus contratos precisam mudar

Contratos empresariais assinados sob o sistema tributário atual poderão permanecer em vigor durante toda a transição para os novos impostos sobre o consumo. Desde 1º de outubro, a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica destinada às prestações em geral sujeitas ao ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) passou a integrar o cronograma de adaptação ao IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e à CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços). De acordo com as orientações da Receita Federal, a mudança alcança serviços sem calendário específico e exige que empresas preparem sistemas, documentos e processos internos para o novo modelo.