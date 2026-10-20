Médico é preso por descumprir medida protetiva em Ecoporanga

Um médico de 68 anos, identificado como Tolentino Ferreira de Freitas Filho, foi preso na manhã de segunda-feira (20), por descumprimento de medida protetiva de urgência em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo. A ocorrência foi registrada em uma propriedade rural onde mora uma familiar do médico, beneficiária da medida.





De acordo com a Polícia Militar, a mulher relatou que o familiar foi até a propriedade para retirar cabeças de gado que estavam sob a responsabilidade dela. Segundo o relato, durante a visita, ela também foi ameaçada pelo médico.





A mulher informou à polícia que os desentendimentos entre os dois estão relacionados à divisão de uma propriedade rural da qual ambos são herdeiros. A medida protetiva foi concedida pela Justiça há cerca de seis meses. A relação de parentesco não foi divulgada na reportagem para proteger a identidade da vítima.





O médico foi levado à Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde foi autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional.





Segundo o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), a audiência de custódia está prevista para quarta-feira (21).





A reportagem tentou contato com a defesa de Tolentino, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações.