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Prejuízo

Ônibus de cantor é invadido e tem fios de cobre furtados em Nova Venécia

Publicado em

18 out 2026 às 16:20
Ônibus foi furtado e vandalizado Gabriel Sabadim

O ônibus do cantor Gabriel Sabadim foi alvo de invasão e furto de fios de cobre. De acordo com ele, o ônibus estava estacionado em um lote no bairro São Francisco, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. A suspeita dele é de que o crime tenha acontecido na quinta-feira (15), pelo o relato de testemunhas na região, mas o motorista que presta serviços para ele notou o ocorrido no sábado (17) e informou ao cantor. 


Em entrevista concedida à repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta Norte, o cantor relatou que o prejuízo pode chegar a R$ 20 mil. Além disso, o veículo foi alvo de vandalismo e teve a estrutura interior danificada. Ele também postou um vídeo em suas redes sociais relatando o ocorrido. 


A Polícia Civil (PC) informou que as medidas iniciais foram tomadas pela equipe. A Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Nova Venécia trabalhará para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados. Informações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181, pelo site https://disquedenuncia181.es.gov.br/ ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.


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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Norte do ES

Motociclista morre após acidente com carro na BR 101, em Linhares

Publicado em 18/10/2026 às 16:03
Acidente na BR 101 deixou um homem morto e uma mulher ferida Leitor | A Gazeta

Um motociclisa de 52 anos morreu após se envolver em um acidente com um carro na noite de sábado (17). O fato ocorreu no km 136 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. As causas do acidente ainda não foram informadas. A identidade da vítima não foi divulgada.


De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma mulher que estava na garupa foi socorrida e levada em estado grave para um hospital da região. O motorista do carro não se feriu. 


A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência ficou a cargo da PRF.

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Eleições 2026

Apoiadores de Lula se concentram em ato unificado em frente à Assembleia

Publicado em 18/10/2026 às 15:27
Apoiadores de Lula em frente à Assembleia Legislativa
Apoiadores de Lula em frente à Assembleia Legislativa Fernando Madeira

Apoiadores da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva começam a se juntar, na tarde deste domingo (18), a um ato unificado em frente à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), na Enseada do Suá, em Vitória. O evento começou com o tempo nublado, mas uma forte chuva teve início por volta das 15h15. 


A Avenida Américo Buaiz ainda não foi interditada pela Guarda Municipal, mas uma das pistas no sentido Centro foi ocupada pelos participantes assim que parou de chover, por volta das 15h45. A deputada reeleita Camila Valadão, em discurso no carro de som, fez uma reclamação sobre a ausência das autoridades para organizar o trânsito. Por volta das 16h30, a multidão seguiu em direção à Praça do Papa, também na Enseada do Suá, com a pista no sentido Centro interditada para os veículos.


Convocada por movimentos estudantis e organizações políticas, a manifestação tem como pautas "a defesa da democracia e dos direitos sociais" e reiteira o apoio a Lula.  O encontro integra a programação de mobilizações políticas previstas para o domingo no Espírito Santo, que teve pela manhã uma carreata na Região 5 de Vila Velha, que inclui a Grande Terra Vermelha.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Polícia

Jovem é preso com drogas e carregador de pistola em Vitória

Publicado em 18/10/2026 às 14:40
Objetos apreendidos com o suspeito na madrugada deste domingo (18), em Vitória
Objetos apreendidos com o suspeito na madrugada deste domingo (18), em Vitória Divulgação/PCES

Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de munições de uso restrito na madrugada deste domingo (18), no bairro Nova Palestina, em Vitória. Com ele, foram apreendidos 210 gramas de maconha, duas pedras de crack, 17 pinos de cocaína e R$ 90 em dinheiro, além de uma balança de precisão, um coldre, um carregador de pistola e um telefone celular.


Segundo o boletim de ocorrência, uma denúncia indicava que o suspeito estaria armado e transportando drogas. Ele foi abordado por volta das 4h33, na Rua José Coelho.


De acordo com a Polícia Civil, o homem foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado em flagrante. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional.


As drogas apreendidas serão encaminhadas ao Laboratório de Química Forense da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) para análise e, posteriormente, incineração.

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Nicoly Reis

Repórter / [email protected]
Nicoly Reis
Facadas

Ataque diante do Samu: briga por conserto de moto termina em morte no Sul do ES

Publicado em 18/10/2026 às 14:22
Suspeito teve movimentos registrados por câmera de segurança Reprodução/Câmera de segurança
Um homem de 45 anos foi morto nesta noite de sábado, 17, no bairro São José, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar (PM), os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ao local e encontraram a vítima no chão. 

Mesmo com a presença dos profissionais, o suspeito, de 35 anos, desferiu mais um golpe de facão e fugiu em seguida. Posteriormente, ele se entregou à polícia, na sede da 1ª companhia do 14º Batalhão da Polícia Militar

Câmeras de videmonitoramento registram os movimentos do suspeito. De acordo com a PM, ele relatou que o desentendimento com a vítima era relacionado ao conserto de uma motocicleta e que a vítima havia feito ameaças e tentado agredi-lo com um pedaço de madeira. 

O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por homicídio e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). 

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.   

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Ghenis Carlos

/ [email protected]
Ghenis Carlos
Risco de faltar energia

Inmet emite alerta de chuva intensa em mais de 50 cidades do ES; veja a lista

Publicado em 18/10/2026 às 10:29

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de perigo potencial para chuvas intensas que abrange mais de 50 cidades do Espírito Santo. O alerta começou à meia-noite deste domingo (18) e segue válido até as 10h de terça-feira (20).


De acordo com o aviso, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h.


Entre os riscos potenciais estão cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.


O aviso abrange áreas do Norte, Noroeste, Central e Sul do Espírito Santo, incluindo regiões litorâneas e do interior do Estado.

Orientações 

O Inmet recomenda que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas. Também orienta que veículos não sejam estacionados próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e que aparelhos eletrônicos sejam evitados durante as tempestades.


Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Confira as cidades incluídas no alerta

  • Afonso Cláudio

  • Água Doce do Norte

  • Águia Branca

  • Alfredo Chaves

  • Alto Rio Novo

  • Anchieta

  • Aracruz

  • Baixo Guandu

  • Barra de São Francisco

  • Boa Esperança

  • Brejetuba

  • Cariacica

  • Colatina

  • Conceição da Barra

  • Domingos Martins

  • Ecoporanga

  • Fundão

  • Governador Lindenberg

  • Guarapari

  • Ibiraçu

  • Itaguaçu

  • Itarana

  • Jaguaré

  • João Neiva

  • Laranja da Terra

  • Linhares

  • Mantenópolis

  • Marechal Floriano

  • Marilândia

  • Montanha

  • Mucurici

  • Nova Venécia

  • Pancas

  • Pedro Canário

  • Pinheiros

  • Ponto Belo

  • Rio Bananal

  • Santa Leopoldina

  • Santa Maria de Jetibá

  • Santa Teresa

  • São Domingos do Norte

  • São Gabriel da Palha

  • São Mateus

  • São Roque do Canaã

  • Serra

  • Sooretama

  • Vargem Alta

  • Venda Nova do Imigrante

  • Viana

  • Vila Pavão

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  • Vila Velha

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    Nicoly Reis

    Repórter / [email protected]
    Nicoly Reis
    Temporal

    Chuva e granizo causam transtornos em cidade do Sul do ES; vídeo

    Publicado em 17/10/2026 às 19:19

    A chuva forte deste sábado (17) provocou alagamentos pontuais Cachoeiro de Itapemirim e Muqui, no Sul do Espírito Santo. Em Castelo, também na região, uma moradora registrou chuva de granizo em Patrimônio do Ouro, na zona rural do município.


    O temporal começou por volta das 17h20 em Patrimônio do Ouro. Em entrevista ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, a moradora Karolayne Piassi contou que a chuva de granizo começou logo depois e durou cerca de oito minutos. Segundo ela, não houve registro de danos na região.


    Em Cachoeiro de Itapemirim, foram registrados pontos de alagamento na Avenida Jones dos Santos Neves e nos bairros Gilberto Machado e Aeroporto. Já em Muqui, apesar da chuva forte, não houve registro de ocorrências. O nível do Rio Muqui do Norte permanecia normal, conforme as informações divulgadas.

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    Geizy Gomes

    TV Gazeta Sul / [email protected]
    Geizy Gomes
    Acidente

    Ambulância da Prefeitura de Linhares sai da pista ao desviar de animal

    Publicado em 17/10/2026 às 17:54
    Ambulância da Prefeitura de Linhares se envolve em acidente ao desviar de animal
    Ambulância da Prefeitura de Linhares se envolve em acidente ao desviar de animal Montagem - A Gazeta

    Uma ambulância da  Prefeitura de Linhares saiu da pista na tarde deste sábado (17), na estrada de acesso ao balneário de Povoação, no Norte do Espírito Santo. Segundo a prefeitura, o motorista tentou desviar de um animal solto na via durante uma chuva intensa e perdeu o controle do veículo.


    Não havia pacientes na ambulância no momento do acidente, e o motorista não sofreu ferimentos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ele foi temporariamente afastado das funções após a ocorrência.


    Para manter o atendimento aos moradores de Povoação, outra ambulância, conduzida por um segundo motorista, foi deslocada para a comunidade.

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    Geizy Gomes
    Chuva no ES

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    Publicado em 17/10/2026 às 17:17
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    Chuva de granizo e ventania provocam alagamentos e queda de portal em Linhares Montagem - A Gazeta

    Um temporal com granizo provocou alagamentos em ruas de Linhares, no Norte do Espírito Santo, e derrubou o portal de entrada do balneário de Pontal do Ipiranga na tarde deste sábado (17). Moradores do bairro Aviso registraram a queda de pedras de gelo durante a chuva.


    No Residencial Mata do Cacau, uma moradora contou ao repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, que ouviu um barulho diferente no telhado durante a precipitação. Ao verificar o que havia acontecido, encontrou pedras de granizo, mas o gelo já estava derretendo quando pegou uma delas. Apesar do fenômeno, não houve registro de prejuízos aos moradores do residencial.


    Segundo boletim da Defesa Civil de Linhares, a ventania derrubou o portal localizado na entrada principal de Pontal do Ipiranga, na Primeira Avenida. Equipes da Secretaria Municipal de Obras removeram a estrutura. Durante o trabalho, o trânsito ficou parcialmente interditado, mas foi liberado poucos minutos depois.


    Também foram registrados pontos de alagamento em algumas localidades do município, sem maiores transtornos. Equipes municipais atuaram na limpeza de galerias pluviais. A Defesa Civil informou que emitiu dois alertas neste sábado para o risco de chuva intensa, raios e granizo e que continua monitorando as condições climáticas e possíveis ocorrências.

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    Trânsito

    Adolescente fica ferido após bater de moto em cavalo em Atílio Vivácqua

    Publicado em 17/10/2026 às 14:54

    Um adolescente de 17 anos ficou ferido após bater a moto que pilotava em um cavalo solto na ES 289, nas proximidades da comunidade de São Pedro, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (16). Segundo a Polícia Militar, o animal também ficou ferido.


    De acordo com a PM, os militares faziam patrulhamento pela região quando encontraram o acidente. Conforme as informações apuradas no local, o adolescente seguia do bairro Baixa Bonita em direção à BR 101 quando se deparou com o cavalo na pista e não conseguiu evitar a colisão.


    O jovem foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim para atendimento médico. Ele estava acompanhado do padrasto.


    O proprietário do cavalo não foi localizado. Como o animal permaneceu ferido na pista, a prefeitura foi acionada para fazer a remoção, e ele ficou sob os cuidados do município. Segundo a PM, as medidas administrativas de trânsito cabíveis foram adotadas.

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    Beatriz Caliman

    Repórter / [email protected]
    Beatriz Caliman
    Em Caratoíra

    Homem é preso com fuzil e pistola escondidos embaixo da cama em Vitória

    Publicado em 17/10/2026 às 14:05

    Parágrafo.

    Apreensão de fuzil e pistola em Vitória
    Fuzil, pistola e carregadores foram apreendidos pela polícia na casa de suspeito, em Caratoíra
     Isabelle Oliveira

    Um homem de 22 anos foi preso por porte de arma ilegal em Caratoíra, Vitória, na sexta-feira (17). Segundo a Polícia Militar, foram encontrados um fuzil e uma pistola, cada armamento com três e dois carregadores, respectivamente, e 77 munições.


    O material foi encontrado embaixo da cama do suspeito. A corporação informa que o homem afirmou que guardava as armas a pedido de integrantes da facção Primeiro Comando da Capital (PCC).


    A Polícia Civil disse que ele foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória. O suspeito foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, posse de arma de fogo com numeração suprimida e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.  

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    Mikaella Mozer

    Repórter / [email protected]
    Mikaella Mozer

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