Ônibus de cantor é invadido e tem fios de cobre furtados em Nova Venécia

O ônibus do cantor Gabriel Sabadim foi alvo de invasão e furto de fios de cobre. De acordo com ele, o ônibus estava estacionado em um lote no bairro São Francisco, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. A suspeita dele é de que o crime tenha acontecido na quinta-feira (15), pelo o relato de testemunhas na região, mas o motorista que presta serviços para ele notou o ocorrido no sábado (17) e informou ao cantor.





Em entrevista concedida à repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta Norte, o cantor relatou que o prejuízo pode chegar a R$ 20 mil. Além disso, o veículo foi alvo de vandalismo e teve a estrutura interior danificada. Ele também postou um vídeo em suas redes sociais relatando o ocorrido.





A Polícia Civil (PC) informou que as medidas iniciais foram tomadas pela equipe. A Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Nova Venécia trabalhará para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados. Informações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181, pelo site https://disquedenuncia181.es.gov.br/ ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.