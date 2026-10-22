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Noroeste capixaba

Justiça manda soltar médico, mas o proíbe de entrar em Ecoporanga

Tolentino Ferreira de Freitas Filho, de 68 anos, foi preso por descumprir medida protetiva; decisão que concedeu habeas corpus impõe restrições para que ele responda em liberdade

Publicado em 22 de Outubro de 2026 às 17:45

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

22 out 2026 às 17:45

A Justiça concedeu habeas corpus ao médico Tolentino Ferreira de Freitas Filho, de 68 anos, autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo. A decisão foi proferida nesta quinta-feira (22) e permite que ele responda em liberdade, mas o proíbe de entrar no município.


O médico havia sido preso na segunda-feira (20), após uma familiar que tem medida protetiva contra ele há cerca de seis meses relatar que Tolentino foi até a propriedade rural onde ela mora para retirar cabeças de gado que estavam sob a responsabilidade dela.


Na ocasião, a Polícia Militar foi acionada e a mulher informou que os desentendimentos entre os dois estão relacionados à divisão de uma propriedade rural da qual ambos são herdeiros. A vítima também afirmou ter sido chamada de "ladra de gado" e disse que o médico ameaçou resolver a situação "por bem ou por mal". A relação de parentesco entre os envolvidos não foi divulgada nesta reportagem para preservar a identidade da vítima.


Na quarta-feira (21), durante audiência de custódia, o juiz Ewerton Nicoli converteu a prisão em flagrante em preventiva. No entanto, nesta quinta-feira (22), o desembargador Ezequiel Turibio concedeu o habeas corpus e determinou que o médico cumpra medidas cautelares para permanecer em liberdade, entre elas não ir a Ecoporanga.


A decisão estabelece ainda que, se o médico descumprir as determinações judiciais, a prisão preventiva será decretada imediatamente.


A reportagem tentou contato com a defesa do médico, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

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