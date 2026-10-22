Homem ameaça pessoas com faca e avança contra policial em Guarapari

Um homem de 31 anos foi preso após ameaçar pessoas com uma faca de aproximadamente 60 centímetros no Centro de Guarapari, na noite desta quarta-feira (21). Segundo a Polícia Civil, o suspeito chegou a avançar contra um investigador durante a abordagem.





O investigador, lotado na Delegacia Regional de Anchieta, passava pelo local quando foi alertado por um segurança sobre as ameaças. Ao tentar abordar o homem, o policial deu ordem para que ele parasse, mas o suspeito não obedeceu e avançou em sua direção, tentando agredi-lo.





Segundo a Polícia Civil, o homem resistiu à abordagem e tentou se desvencilhar durante a contenção. Com a ajuda do segurança, o investigados conseguiu imobilizá-lo e algemá-lo.





O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de resistência e desobediência, além da contravenção penal de porte de arma, prevista no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais. Como ele não pagou a fiança estipulada, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória.