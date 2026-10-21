AGazeta

AGazeta

ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Caso em Ecoporanga

Justiça mantém prisão de médico por descumprir medida protetiva no ES

Segundo a vítima, desentendimentos entre os dois estão relacionados à divisão de uma propriedade rural da qual ambos são herdeiros

Publicado em 21 de Outubro de 2026 às 17:48

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

21 out 2026 às 17:48

A Justiça manteve preso o médico Tolentino Ferreira de Freitas Filho, de 68 anos, autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo. Em audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (21), o juiz Ewerton Nicoli converteu a prisão em flagrante em preventiva. 


O médico foi preso na segunda-feira (20), após uma familiar que tem medida protetiva contra ele relatar que Tolentino foi até a propriedade rural onde ela mora para retirar cabeças de gado que estavam sob a responsabilidade dela. 


Na ocasião, a Polícia Militar foi acionada e a mulher informou que os desentendimentos entre os dois estão relacionados à divisão de uma propriedade rural da qual ambos são herdeiros. A vítima também alegou ter sido chamada de "ladra de gado" e afirmou que o médico disse que resolveria a situação "por bem ou por mal".


A medida protetiva foi concedida pela Justiça há cerca de seis meses. A relação de parentesco entre os envolvidos não foi divulgada para preservar a identidade da vítima.


Tolentino foi levado à Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde foi autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional.


A reportagem tentou contato com a defesa do médico, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

Veja Também 

Imagem de destaque

Suspeito morre em confronto com a PM e outro foge em Nova Venécia

Os dois filhos do casal, de 4 e 7 anos, presenciaram o crime

Justiça manda prender suspeito de matar companheira grávida em Nova Venécia

Sesa contrata reforma do necrotério e instalação de câmara frigorífica em hospital do Noroeste do ES

Homem é baleado por suspeito encapuzado em Colatina

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Justiça Violência Contra a Mulher Ecoporanga noroeste Região Noroeste do ES Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mundial de Ginástica Artística
Brasil fica em quinto no Mundial de Ginástica e não garante vaga antecipada para Olimpíadas de 2028
taxi
Justiça condena cinco por esquema da 'máfia do táxi' em Cariacica
Sede da Apex Empresarial, em Vitória
Justiça dá novos prazos para Apex entregar documentos em pedido de recuperação judicial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.