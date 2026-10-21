Justiça mantém prisão de médico por descumprir medida protetiva no ES

A Justiça manteve preso o médico Tolentino Ferreira de Freitas Filho, de 68 anos, autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo. Em audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (21), o juiz Ewerton Nicoli converteu a prisão em flagrante em preventiva.





O médico foi preso na segunda-feira (20), após uma familiar que tem medida protetiva contra ele relatar que Tolentino foi até a propriedade rural onde ela mora para retirar cabeças de gado que estavam sob a responsabilidade dela.





Na ocasião, a Polícia Militar foi acionada e a mulher informou que os desentendimentos entre os dois estão relacionados à divisão de uma propriedade rural da qual ambos são herdeiros. A vítima também alegou ter sido chamada de "ladra de gado" e afirmou que o médico disse que resolveria a situação "por bem ou por mal".





A medida protetiva foi concedida pela Justiça há cerca de seis meses. A relação de parentesco entre os envolvidos não foi divulgada para preservar a identidade da vítima.





Tolentino foi levado à Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde foi autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional.





A reportagem tentou contato com a defesa do médico, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.