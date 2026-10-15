Homem é baleado por suspeito encapuzado em Colatina

Um homem ficou ferido após ser baleado por um suspeito encapuzado na noite de quarta-feira (14), no bairro Santo Antônio, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.





Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que estava parada perto de casa quando o atirador se aproximou e efetuou diversos disparos. O homem foi atingido na perna, no braço esquerdo e na região lombar.





Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital Estadual Sílvio Avidos. Não há informações sobre o estado de saúde atual.





A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181, pelo site do serviço ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181