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Transtorno

Mantenópolis terá rodízio de água por efeitos do Super El Niño, diz Cesan

Moradores relatam interrupções no fornecimento, e prefeitura busca na Justiça uma solução para os problemas de abastecimento desde abril.

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 13:51

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

14 out 2026 às 13:51
Cidades como Águia Branca e Barra de São Francisco seguem em alerta
Leitor | A Gazeta

Mantenópolis, na Região Noroeste do Espírito Santo, terá rodízio no abastecimento de água em meio aos efeitos previstos do Super El Niño. Segundo a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), a redução no volume do Córrego Manteninha comprometeu a disponibilidade de água para captação e tratamento.


O El Niño é um fenômeno climático associado ao aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), ele altera padrões de circulação atmosférica e pode influenciar as chuvas e as temperaturas em diferentes regiões do planeta. A expressão “Super El Niño” é usada popularmente para se referir a episódios de grande intensidade, mas não corresponde a uma classificação científica oficial.


De acordo com a Cesan, a cidade será dividida em dois setores, que receberão água em dias alternados, das 7h às 19h. A medida busca distribuir de forma mais equilibrada a água disponível entre os moradores.


Moradores ouvidos pela TV Gazeta relatam que a falta d’água é um problema frequente no município. Uma entrevistada que pediu para não ser identificada afirmou que as interrupções ficaram mais recorrentes desde o ano passado e afetam principalmente as regiões mais altas da cidade. Segundo ela, em uma semana recente, alguns moradores chegaram a ficar cerca de cinco dias sem água.


Como alternativa, algumas famílias recorrem à água de poços. A moradora, no entanto, questiona a qualidade da água, que descreve como amarga. Não há análise técnica que confirme se ela é própria para consumo.

O que dizem os órgãos competentes 

A Cesan orienta os moradores a priorizar o uso da água para necessidades essenciais e evitar desperdícios. A companhia também monitora a situação em Águia Branca e Barra de São Francisco, onde ainda não considera necessário alterar o abastecimento, mas admite a possibilidade de adotar o rodízio caso seja preciso.


A Prefeitura de Mantenópolis informou que busca providências judiciais junto à Cesan desde abril para solucionar os problemas. Segundo a administração municipal, a ação inclui pedidos para regularizar o fornecimento e evitar interrupções. A prefeitura aguarda uma decisão.


Errata

14/10/2026

A versão anterior informava incorretamente que Mantenópolis fica na região Norte do Espírito Santo. O texto foi corrigido para Noroeste capixaba.

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