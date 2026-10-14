Mantenópolis terá rodízio de água por efeitos do Super El Niño, diz Cesan

Mantenópolis, na Região Noroeste do Espírito Santo, terá rodízio no abastecimento de água em meio aos efeitos previstos do Super El Niño. Segundo a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), a redução no volume do Córrego Manteninha comprometeu a disponibilidade de água para captação e tratamento.





O El Niño é um fenômeno climático associado ao aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), ele altera padrões de circulação atmosférica e pode influenciar as chuvas e as temperaturas em diferentes regiões do planeta. A expressão “Super El Niño” é usada popularmente para se referir a episódios de grande intensidade, mas não corresponde a uma classificação científica oficial.





De acordo com a Cesan, a cidade será dividida em dois setores, que receberão água em dias alternados, das 7h às 19h. A medida busca distribuir de forma mais equilibrada a água disponível entre os moradores.





Moradores ouvidos pela TV Gazeta relatam que a falta d’água é um problema frequente no município. Uma entrevistada que pediu para não ser identificada afirmou que as interrupções ficaram mais recorrentes desde o ano passado e afetam principalmente as regiões mais altas da cidade. Segundo ela, em uma semana recente, alguns moradores chegaram a ficar cerca de cinco dias sem água.





Como alternativa, algumas famílias recorrem à água de poços. A moradora, no entanto, questiona a qualidade da água, que descreve como amarga. Não há análise técnica que confirme se ela é própria para consumo.