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Clima

El Niño deve provocar chuvas e calor acima da média no ES em outubro

Climatempo prevê temporais em todas as regiões, risco de ondas de calor na segunda quinzena e mais de 100 mm de chuva em partes do Estado na primeira semana

Publicado em 01 de Outubro de 2026 às 17:58

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

01 out 2026 às 17:58
Outubro terá um aumento na frequência de chuvas no ES Ricardo Medeiros

O avanço do El Niño deve deixar os efeitos do fenômeno ainda mais evidentes no Espírito Santo ao longo de outubro. A expectativa é de aumento na frequência das chuvas, possibilidade de temporais em todas as regições do Estado e temperaturas acima da média nas próximas semanas.


Segundo boletim divulgado pelo Climatempo nesta quinta-feira (1º), o padrão previsto para outubro é semelhante ao observado em setembro, mas com chuvas mais frequentes principalmente na primeira e na última semana do mês. 


Há possibilidade de tempestades em todas as regiões capixabas. Em Vitória, assim como em outras capitais do Sudeste, a previsão é de chuva acima da média para outubro. No Norte do Espírito Santo, por outro lado, os volumes devem ficar próximos da média histórica. Em São Mateus, por exemplo, outubro registra em média cerca de 103 milímetros de chuva.


Além das chuvas, o Climatempo prevê temperaturas entre um pouco acima e acima da média na maior parte das áreas, com risco de ondas de calor especialmente na segunda quinzena de outubro. A referência varia conforme a região: em São Mateus, por exemplo, a média histórica de outubro é de 23°C para a mínima e 26°C para a máxima.

Chuvas fortes previstas para os próximos dias

Os efeitos da mudança no padrão climático já devem ser sentidos nesta primeira semana de outubro. Até domingo (4), os municípios do centro-sul capixaba devem ser os mais impactados pelas chuvas, segundo as previsões do Climatempo. Para essa região, há previsão de tempestades, ventos fortes e risco de queda de granizo.


De acordo com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, o acumulado de chuva nas regiões Metropolitana e Sul, além de partes do Caparaó e da Região Serrana, pode ultrapassar 100 mm até o dia 7 de outubro.


No Oeste e nas demais localidades do Caparaó e da Região Serrana, os acumulados previstos variam entre 80 e 100 mm no período.


Já na faixa central do Estado, o volume de chuva pode chegar a 80 mm na primeira semana de outubro. Em partes das regiões Norte e Noroeste capixaba, a previsão é de até 60 mm. Nas demais áreas, o acumulado de chuva não deve ultrapassar 40 mm nos primeiros sete dias do mês.

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