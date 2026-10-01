El Niño deve provocar chuvas e calor acima da média no ES em outubro

O avanço do El Niño deve deixar os efeitos do fenômeno ainda mais evidentes no Espírito Santo ao longo de outubro. A expectativa é de aumento na frequência das chuvas, possibilidade de temporais em todas as regições do Estado e temperaturas acima da média nas próximas semanas.





Segundo boletim divulgado pelo Climatempo nesta quinta-feira (1º), o padrão previsto para outubro é semelhante ao observado em setembro, mas com chuvas mais frequentes principalmente na primeira e na última semana do mês.





Há possibilidade de tempestades em todas as regiões capixabas. Em Vitória, assim como em outras capitais do Sudeste, a previsão é de chuva acima da média para outubro. No Norte do Espírito Santo, por outro lado, os volumes devem ficar próximos da média histórica. Em São Mateus, por exemplo, outubro registra em média cerca de 103 milímetros de chuva.





Além das chuvas, o Climatempo prevê temperaturas entre um pouco acima e acima da média na maior parte das áreas, com risco de ondas de calor especialmente na segunda quinzena de outubro. A referência varia conforme a região: em São Mateus, por exemplo, a média histórica de outubro é de 23°C para a mínima e 26°C para a máxima.