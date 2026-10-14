Preso foragido por morte de jovem na frente do pai perto de delegacia em Colatina

Um homem apontado pela Polícia Civil como coautor do assassinato de Joseffer Carlos Lima, de 28 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (14), em Viana, na Grande Vitória. Yuri Henrique Ribeiro, de 25 anos, era considerado foragido havia cerca de quatro anos e foi localizado no bairro Nova Bethania, onde vivia com a companheira e a filha.





O crime aconteceu em setembro de 2022, no bairro Marista, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Na ocasião, Joseffer ajudava o pai em um serviço de lavagem de carros quando foi baleado por dois homens em uma motocicleta, nas proximidades de uma delegacia.





Segundo a investigação, Yuri pilotava a moto, enquanto Kaio Bikelbak de Oliveira, apontado como autor dos disparos e já condenado pelo crime, atirou contra a vítima. Joseffer foi atingido por cinco disparos no rosto e chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu após ser levado ao Hospital Sílvio Avidos.





A prisão foi realizada por meio de mandado de prisão preventiva, com participação do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT-Noroeste), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina.





A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa de Yuri Henrique e mantém este espaço abero para manifestações.