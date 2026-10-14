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Crime há 4 anos

Preso foragido por morte de jovem na frente do pai perto de delegacia em Colatina

Yuri Henrique Ribeiro, de 25 anos, foi localizado em Viana; segundo a investigação, ele pilotava a moto usada no assassinato de Joseffer Carlos Lima, em Colatina, em 2022

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 11:41

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

14 out 2026 às 11:41
Joseffer Carlos Lima tinha 28 anos quando foi assassinato Crédito: Acervo familiar

Um homem apontado pela Polícia Civil como coautor do assassinato de Joseffer Carlos Lima, de 28 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (14), em Viana, na Grande Vitória. Yuri Henrique Ribeiro, de 25 anos, era considerado foragido havia cerca de quatro anos e foi localizado no bairro Nova Bethania, onde vivia com a companheira e a filha.


O crime aconteceu em setembro de 2022, no bairro Marista, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Na ocasião, Joseffer ajudava o pai em um serviço de lavagem de carros quando foi baleado por dois homens em uma motocicleta, nas proximidades de uma delegacia.


Segundo a investigação, Yuri pilotava a moto, enquanto Kaio Bikelbak de Oliveira, apontado como autor dos disparos e já condenado pelo crime, atirou contra a vítima. Joseffer foi atingido por cinco disparos no rosto e chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu após ser levado ao Hospital Sílvio Avidos.


A prisão foi realizada por meio de mandado de prisão preventiva, com participação do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT-Noroeste), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina.


A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa de Yuri Henrique e mantém este espaço abero para manifestações.

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