Temporal com granizo danifica escola e plantações em Águia Branca

Um temporal com granizo e ventos fortes danificou uma escola na comunidade de São Pedro, na zona rural de Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo, no fim da tarde desta quarta-feira (14).
Segundo a Prefeitura de Águia Branca, ninguém ficou ferido, mas houve danos à estrutura do Centro Estadual Integrado de Educação Rural (CEIER). Imagens divulgadas pelo município mostram partes do telhado caídas e uma árvore derrubada. (Veja acima)
Moradores também registraram os danos provocados pelo granizo em áreas de plantio da comunidade. A prefeitura informou que fará um levantamento dos prejuízos na região na quinta-feira (15).