Temporal com granizo danifica escola e plantações em Águia Branca

O motorista do carro envolvido no acidente em que um caminhão de uma sorveteria tombou sobre um veículo, na manhã desta quarta-feira (14), em Jardim Limoeiro, na Serra, morreu após a colisão. A vítima foi identificada como Geovanni Costa, de 58 anos, e a família já foi comunicada.





Segundo a Polícia Militar, o homem ficou ferido e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) no local, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Científica confirmou a morte e informou que o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória.





No caminhão estavam o motorista, de 36 anos, e um passageiro, que não se feriram. O condutor relatou que tentou frear ao ver o sinal amarelo, mas não conseguiu. A PM informou à reportagem da TV Gazeta que ele possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e fez o teste do bafômetro, que deu negativo.





O homem foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra, ouvido e liberado. "Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante", descreveu a Polícia Civil.





O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Euclídes da Cunha com a Avenida Norte Sul. Imagens registradas por testemunhas mostram a lateral direita do caminhão tombada sobre o carro, que ficou com a lateral esquerda amassada.





*Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta