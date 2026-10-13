Dois homens que estavam desaparecidos são encontrados mortos em Colatina

Dois homens que estavam desaparecidos foram encontrados mortos em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na segunda-feira (12). Um deles era um idoso de 69 anos; a idade do outro não foi informada.





De acordo com a Polícia Militar, o corpo do idoso foi encontrado por testemunhas no bairro São Pedro, em avançado estado de decomposição. O segundo corpo foi localizado na zona rural do município, segundo a Polícia Civil. Não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias em que ele foi encontrado.





A Polícia Científica recolheu os dois corpos. O idoso foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina, enquanto o outro homem foi levado para a unidade de Linhares. Os dois passarão por exames necroscópicos.





Segundo a Polícia Civil, as duas ocorrências foram registradas como encontro de cadáver e encaminhadas à Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, que aguarda os resultados dos exames.