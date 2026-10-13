Vídeo mostra PMs dando socos em motorista de app em supermercado de Colatina

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um motorista de aplicativo sendo agredido por policiais militares no estacionamento de um supermercado no bairro Carlos Germano Neumann, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O caso aconteceu no sábado (10), e a Corregedoria da Polícia Militar apura a atuação dos agentes.





Nas imagens, o motorista de aplicativo aparece imobilizado no chão por dois policiais e um terceiro homem, que também é policial, mas estava de folga. Mesmo caído, ele recebe uma sequência de socos em diferentes partes do corpo. Assista ao vídeo acima.





Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo gerente do supermercado, que relatou que o homem oferecia corridas por aplicativo aos clientes e se recusava a deixar o local após ser orientado. Ainda conforme o relato, ele agia de maneira mal-educada quando as ofertas de transporte eram recusadas.





A PM informou que os policiais ofereceram ao motorista a possibilidade de assinar um termo de compromisso após comunicarem que seria registrado um procedimento por perturbação do trabalho. Ele teria se recusado a assinar o documento e a acompanhar os agentes até a delegacia.





De acordo com a corporação, o homem começou a caminhar em direção à saída e, ao ser informado de que seria detido, tentou fugir. Um policial militar que estava de folga e fazia compras no local tentou contê-lo. A PM relatou que o motorista resistiu à abordagem e que foi necessário usar força para imobilizá-lo. Um dos agentes aplicou uma rasteira para levá-lo ao chão. O homem foi algemado e encaminhado à delegacia.





Em nota, a Polícia Militar informou que a ocorrência foi registrada na Corregedoria da corporação. O órgão vai analisar o material disponível e as informações reunidas para apurar as circunstâncias do caso e a atuação dos policiais envolvidos. As providências cabíveis serão adotadas após a conclusão dos trabalhos.





A reportagem de A Gazeta procurou o supermercado onde a abordagem aconteceu e aguarda retorno.