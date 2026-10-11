Motociclista morre após colisão com carro em Governador Lindenberg

Uma motociclista de 33 anos morreu após uma colisão com um carro em Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de sábado (10). Ela foi socorrida e levada a uma unidade de pronto atendimento no bairro Novo Brasil, mas não resistiu aos ferimentos.





Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu na Rodovia Dario Salvador. O motorista do carro relatou aos militares que seguia do Centro em direção ao bairro Moacir quando ouviu o impacto de uma colisão na parte dianteira do veículo. Ele afirmou que, em seguida, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).





Imagens de câmera de videomonitoramento mostram o momento em que os veículos colidem e o carro empurra a moto pela rodovia. De acordo com a PM, o homem alegou que não viu obstáculos ou veículos antes da colisão acontecer. A corporação afirma ainda que ele se recusou a fazer o teste do bafômetro.





Segundo a Polícia Civil, o motorista foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, onde foi ouvido e liberado. A corporação informou que ele permaneceu no local do acidente e que não foram identificados indícios de crime.





O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.