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Acidente

Motociclista morre após colisão com carro em Governador Lindenberg

Vítima de 33 anos chegou a ser socorrida, mas não resistiu; segundo a PM, motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi ouvido e liberado pela Polícia Civil

Publicado em 11 de Outubro de 2026 às 19:32

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

11 out 2026 às 19:32

Uma motociclista de 33 anos morreu após uma colisão com um carro em Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de sábado (10). Ela foi socorrida e levada a uma unidade de pronto atendimento no bairro Novo Brasil, mas não resistiu aos ferimentos.


Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu na Rodovia Dario Salvador. O motorista do carro relatou aos militares que seguia do Centro em direção ao bairro Moacir quando ouviu o impacto de uma colisão na parte dianteira do veículo. Ele afirmou que, em seguida, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). 


Imagens de câmera de videomonitoramento mostram o momento em que os veículos colidem e o carro empurra a moto pela rodovia. De acordo com a PM, o homem alegou que não viu obstáculos ou veículos antes da colisão acontecer. A corporação afirma ainda que ele se recusou a fazer o teste do bafômetro.


Segundo a Polícia Civil, o motorista foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, onde foi ouvido e liberado. A corporação informou que ele permaneceu no local do acidente e que não foram identificados indícios de crime. 


O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.

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