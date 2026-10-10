Bebê de 11 meses sofre queimaduras graves com café em São Mateus

Um acidente doméstico envolvendo queda de café quente deixou um bebê de 11 meses com queimaduras graves em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste sábado (10). A criança recebeu os primeiros atendimentos no município e foi transferida para o Hospital Estadual Infantil de Vitória, referência em casos pediátricos.





Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), o bebê sofreu queimaduras de segundo grau em 15% do corpo, na região do rosto e do tórax.





O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi acionado para realizar a transferência do bebê para a Capital. O helicóptero Harpia 10 pousou no heliponto do Hospital da Polícia Militar, em Vitória, e o bebê foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Infantil.