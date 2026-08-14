Acidentes domésticos com crianças: veja os primeiros socorros mais importantes

Durante uma convulsão, o adulto deve proteger a criança contra objetos que possam causar ferimentos e, se possível, colocá-la em uma posição segura após os movimentos cessarem. Não se deve colocar objetos ou os dedos dentro da boca da criança, nem tentar impedir seus movimentos. Se for a primeira convulsão, durar vários minutos, houver dificuldade para respirar ou a criança não recuperar a consciência adequadamente, é necessário acionar atendimento de emergência.