Acidentes com bicicletas elétricas: pedalar com prudência é o melhor caminho

A popularização do uso de bicicletas elétricas não é mais novidade. É fácil encontrar crianças, jovens e adultos utilizando o veículo para se deslocar pela Grande Vitória. Estão por toda a parte, em ruas, ciclovias e calçadas, dividindo espaço com as bicicletas comuns e os ciclomotores. São um ganho em diversos aspectos: desafogam o trânsito com menos automóveis nas ruas; não poluem o meio ambiente, pois não usam combustível fóssil; e fazem bem à saúde quanto o usuário recorre à assistência dos pedais.

O risco fica maior à medida que se observa que a proporção de bicicletas elétricas em circulação não é a mesma de usuários com equipamentos de proteção. Muitos ainda ignoram a importância de usar capacetes e luvas. Como consequência, mais atendimentos hospitalares a vítimas de traumas estão sendo realizados. Não é demais lembrar que, por mais que esses veículos pareçam inofensivos, por terem limite de velocidade estabelecido em 32km/h, as lesões provocadas em caso de acidente podem ser graves.

Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, o ortopedista Jansen Cuzuol, coordenador do centro cirúrgico e do serviço de ortopedia do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, alertou que já foram atendidos no local pacientes com traumatismo craniano, trauma na coluna e fraturas nas extremidades e em ossos longos. A maioria das vítimas, segundo ele, são adolescentes entre 15 e 16 anos.

Já a terapeuta ocupacional Glauciany Spalenza, em artigo em A Gazeta, disse ter aumentado em 50%, em seu consultório, o número de atendimentos relacionados a traumas causados por quedas de patinetes e bicicletas elétricas. A maioria das lesões ocorre quando o usuário tenta se proteger da queda apoiando-se com as mãos, o que pode causar fraturas, luxações, rupturas de tendões e lesões nos nervos. Por isso, reforça a importância do uso de luvas adequadas, capazes de amortecer o impacto de quedas e reduzir o risco de lesões graves.

O uso de capacete também passou a ser uma recomendação fundamental para todos os usuários de bicicletas elétricas,conforme a Resolução nº 996, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), de junho de 2023, como lembrou a epidemiologista Ethel Maciel. Para prevenir acidentes, também é exigida a presença de indicador ou limitador de velocidade, campainha, sistema de iluminação dianteira, traseira e lateral, além de retrovisor nas bikes.

A esses alertas e recomendações devem-se somar ações de conscientização. É preciso ser insistente e, por vezes, até repetitivo, para convencer os ciclistas a não se arriscarem e não colocarem outras pessoas em risco. Mesmo com a ausência, na legislação, de orientação sobre a fiscalização dos modais elétricos, os órgãos públicos e entes privados podem se mobilizar. Como fizeram a Prefeitura de Vitória e o Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES), que fecharam parceria para promover palestras sobre o uso das bicicletas para pais e filhos em escolas da rede privada.

Trata-se, de fato, de um compromisso que deve envolver a família. Cabe aos pais não só orientar, mas também dar o exemplo, adotando o equipamento de proteção, caso utilizem as bikes elétricas. É dentro de casa que a prevenção deve começar. Não é só isso. A prevenção a acidentes passa ainda pelo respeito às leis de trânsito. Ciclistas não estão isentos dessa obrigação. Assim como têm de saber conviver com outros veículos, além de pedestres. A mudança precisa ser cultural. Ainda que não seja instantânea, é importante que comece desde já. É o cuidado com a vida que está em jogo.

