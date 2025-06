Segurança no trânsito

Prefeitura do ES vai a escolas particulares orientar uso de bike elétrica

Parceria entre Vitória e o sindicato que representa as instituições de ensino vai promover campanhas educativas para pais e alunos da rede privada

Diante da intensa circulação de adolescentes e jovens estudantes utilizando bikes elétricas para se deslocar até a escola, a Prefeitura de Vitória e o Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES) estão fechando uma parceria que visa garantir mais segurança no trânsito, tanto para os ciclistas quanto para os demais usuários das vias da Capital. A ideia é levar campanhas de conscientização sobre o uso das bicicletas para pais e filhos de escolas da rede privada. >

A Secretaria de Segurança Urbana de Vitória destaca que, como não existe, na legislação, orientação sobre a fiscalização dos modais elétricos, decidiu se reunir com representantes do Sinepe e de escolas com grande número de alunos usuários desse modelo de bicicleta. O encontro foi realizado no mês passado para discutir um cronograma de ações educativas nas instituições de ensino. >