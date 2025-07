Bikes elétricas: saiba por que luvas são tão importantes quanto capacetes

Em meu consultório, como terapeuta ocupacional especialista em reabilitação das mãos, observei um dado preocupante: nos últimos 12 meses, o número de atendimentos relacionados a traumas causados por quedas de patinetes e bicicletas elétricas aumentou em 50%. A maioria dessas lesões ocorre quando o indivíduo tenta se proteger da queda apoiando-se com as mãos, o que pode causar fraturas, luxações, rupturas de tendões e lesões nos nervos.

Por isso, deixo aqui um alerta à população: o uso desses veículos exige responsabilidade. Capacetes e luvas adequadas são equipamentos essenciais. As luvas, muitas vezes negligenciadas, são fundamentais para proteger as estruturas delicadas das mãos. Elas ajudam a amortecer o impacto de quedas, reduzem o risco de abrasões graves, fraturas e cortes profundos, além de oferecer maior aderência e controle no manuseio do guidão.