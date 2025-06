Crime na Praia da Costa

Adolescente arquitetou com amigos furto a loja de bikes em Vila Velha

Delegado disse que, ao ser detido, suspeito de 16 anos explicou como teve ideia, convidou outros jovens do bairro Jabaeté e detalhou a execução do crime

Publicado em 27 de junho de 2025 às 11:44

Um adolescente de 16 anos é apontado pela Polícia Civil como o responsável por arquitetar o plano de furto de 12 bicicletas elétricas cometido por um grupo com cerca de 20 pessoas na loja Celeiro Bike Shop, na Praia da Costa, em Vila Velha, na madrugada de quinta-feira (16). Segundo a corporação, o jovem chamou amigos da região de Jabaeté, na Grande Terra Vermelha, na mesma cidade, para participar do crime. Ao ser detido no mesmo dia, horas após o ocorrido, ele teria confessado o plano de forma detalhada.>

A Polícia Civil divulgou, na manhã desta sexta-feira (27), detalhes sobre a operação que resultou na apreensão do adolescente. A ação, que contou com apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal, foi realizada na tarde de quinta-feira (16). Além do mentor do furto, outros oito adolescentes – um de 14 anos, três de 15, dois de 16 e dois de 17 anos – e dois jovens de 18 anos foram conduzidos à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle).>

As investigações apontam que um adolescente foi o responsável por idealizar essa ação criminosa. Ele escolheu a loja, chamou outros jovens do bairro e organizou tudo Delegado Marcelo Cavalcanti Titular do 6º Distrito Policial de Vila Velha

Segundo o titular do 6º Distrito Policial de Vila Velha, delegado Marcelo Cavalcanti, é possível que até 20 jovens estejam envolvidos no crime. Dos 11 detidos, um foi ainda na madrugada, logo após o furto, e os outros 10 foram detidos mais tarde, durante a operação com apoio da PM e da Guarda Municipal. Ele explica que o mentor confessou a plano do furto durante o depoimento na delegacia.>

Ele explicou como teve a ideia, como convidou outros jovens do bairro e como executaram o furto Delegado Marcelo Cavalcanti Titular do 6º Distrito Policial de Vila Velha

Os oito adolescentes foram autuados por ato infracional análogo ao crime de furto qualificado cometido durante o repouso noturno, com rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. Eles foram encaminhados ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase). Já os dois jovens de 18 anos autuados em flagrante por furto qualificado cometido durante o repouso noturno, com rompimento de obstáculo e concurso de pessoas e corrupção de menores. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional.>

Coletiva de imprensa realizada nesta sexta (27) Crédito: Divulgação Polícia Civil

Polícia alerta para crime de receptação

O delegado Marcelo Cavalcanti afirmou que a Polícia Civil ainda investiga se as bicicletas elétricas furtadas seriam vendidas inteiras ou se passariam por um desmanche. Porém, um dos produtos furtados havia sido vendido por uma quantia de R$ 1 mil. Durante a coletiva, o titular do 6º Distrito Policial de Vila Velha reforçou que quem compra produtos roubados também pode ter que responder na Justiça. >

"Quem adquirir produto que é proveniente de crime, fique certo que também está cometendo crime de receptação e que será alcançado pela Polícia Civil e vai responder por isso", aleta o delegado. Doze bicicletas elétricas foram furtadas que custam ao todo mais de R$ 140 mil. Dez delas foram recuperadas no mesmo dia do crime. As outras duas ainda não foram localizadas. A Polícia Civil disse que as investigações do caso continuam em andamento, >

QBicicletas elétricas roubadas na Praia da Costa Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O crime

O crime aconteceu durante a madrugada, quando ao menos 20 indivíduos invadiram a Celeiro Bike Shop, que fica na Avenida Champagnat, e furtaram as 12 bicicletas elétricas, avaliadas em aproximadamente R$ 144 mil no total. Imagens de câmeras de segurança mostram que, em uma ação que durou segundos, os criminosos arrombam a entrada do estabelecimento e levaram os veículos em direção à rua. Os suspeitos usavam bonés e capuzes para esconder o rosto.>

