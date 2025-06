Veja vídeo

Grande grupo invade loja e furta mais de 10 bikes elétricas em Vila Velha

Câmera do estabelecimento mostra cerca de 20 criminosos em ação rápida; eles fugiram do local levando pelo menos 12 bicicletas elétricas avaliadas, no total, em R$ 144 mil

Publicado em 26 de junho de 2025 às 11:47

Uma loja foi invadida na madrugada desta quinta-feira (26), no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, por um grupo com cerca de 20 criminosos, que levou ao todo 12 bicicletas elétricas avaliadas, no total, em R$ 140 mil. Segundo a Polícia Militar, o arrombamento aconteceu na Celeiro Bike Shop, que fica na Avenida Champagnat. Um vídeo (veja acima) mostra a ação rápida dos suspeitos, que fugiram com os veículos. Apenas um adolescente de 15 anos que teria participado do furto foi apreendido, e reintegrado à família.>

Câmeras de segurança do local mostram quando os suspeitos quebram a porta de vidro do estabelecimento usando o que parece ser pedras. Depois, para conseguirem entrar na loja, eles forçam as estruturas já danificadas com empurrões e chutes. Em seguida, os suspeitos entram e começam a pegar os veículos. Poucos segundos os criminosos deixam o local, levando os produtos furtados.>

Uma das bicicletas levadas foi localizada pouco tempo depois, abandonada em uma rua próxima à loja. Ainda conforme a Polícia Militar, o gerente da Celeiro Bike Shop relatou aos militares que notou a falta de pelo menos 12 bicicletas. Testemunhas disseram que os criminosos foram vistos fugindo em direção à Rodovia do Sol (ES 060).>

"Foi iniciado um cerco policial integrado pelas guarnições do 4º Batalhão e 13ª Companhia Independente. Os militares recuperaram cinco bicicletas elétricas na região da Grande Terra Vermelha, sendo ainda apreendido um menor de 15 anos no bairro Jabaeté. Ele confessou que participou do furto à loja com cerca de 12 indivíduos", explicou a PM, em nota. A corporação disse que o adolescente foi levado para a Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle).>

Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, uma das bicicletas elétricas já havida sido vendida a uma técnica de enfermagem, que deixou o veículo na loja para a instalação um acessório. Apesar do susto quando soube do furto, o estabelecimento informou que vai dar um produto novo à cliente. A loja também não deve ficar no prejuízo já que possui seguro, segundo um funcionário que não quis se identificar. >

A Polícia Civil informa que o adolescente, de 15 anos, conduzido à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de furto qualificado. Após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado, o adolescente foi reintegrado à família. O caso seguirá sob investigação.>

