Ciclista é flagrado de bike elétrica na linha verde da 3ª Ponte; vídeo

Um homem foi flagrado (veja acima) circulando de bicicleta elétrica na linha verde da Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha, na madrugada desta quinta-feira (21). A situação foi identificada por meio do sistema de videomonitoramento da via, segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), que administra a via. >