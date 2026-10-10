O que considerar antes de comprar uma bicicleta elétrica

As bicicletas elétricas estão ganhando espaço no cotidiano dos brasileiros, acompanhando o crescimento do mercado de veículos de duas rodas. Em agosto, as fabricantes de bicicletas elétricas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM) produziu 9.296 unidades, o equivalente a 26,2% do total mensal.





De acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), a categoria apresentou um crescimento de 83,1% em relação a agosto do ano passado. De janeiro a agosto, a produção de elétricas alcançou 52.403 unidades, correspondendo a 22,2% de todas as bicicletas fabricadas no PIM. O resultado representa uma alta de 78,3% em relação ao mesmo período do ano passado.





Com a expansão do segmento, aumenta também a variedade de modelos disponíveis e, para quem pretende aderir à modalidade, surge a dúvida: