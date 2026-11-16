Renault Niagara: preços, versões e ficha técnica da picape

A Renault iniciou a comercialização da picape intermediária Niagara no Brasil e esgotou o primeiro lote de 1.000 unidades da pré-venda em menos de 24 horas após a abertura das reservas, às 16h.
Diante da procura, a fabricante disponibilizou um segundo lote com mais 1.000 exemplares nas mesmas condições de lançamento, restrito às versões automáticas Evolution AT 4x2 e Iconic AT 4x2 - a configuração de entrada Evolution MT 4x2 ficou de fora desta segunda etapa. No Espírito Santo, a concessionária Orvel Renault, do Grupo Orletti, atingiu a terceira colocação no ranking regional ao contabilizar mais de 50 pedidos em 48 horas.
Estruturada sobre a plataforma modular RGMP, já utilizada no Kardian e no Boreal, a Niagara posiciona-se no segmento de picapes intermediárias que tem crescido, principalmente após o lançamento da Fiat Toro, que é hoje a mais vendida da categoria.
“A Niagara representa um passo importante na estratégia de crescimento da Renault no Brasil. Com ela, ampliamos nossa presença em um dos segmentos mais estratégicos do mercado. Com uma gama completa de versões, a Niagara reforça nossa ofensiva de produtos e chega para conquistar novos clientes”, explica o presidente e CEO Renault Geely do Brasil, Ariel Montenegro.
Com preços promocionais de lançamento que partem de R$ 139.990 e chegam a R$ 184.990 nas configurações com tração 4x2, a linha completa da Niagara conta com quatro versões, incluindo a de topo Outsider AT 4x4, tabelada em R$ 209.990, cuja chegada às lojas está programada para março de 2027. As versões automáticas 4x2 desembarcam nas concessionárias em 23 de novembro, seguidas pela opção manual no início de 2027.
Nas dimensões externas das versões 4x2, a carroceria mede 4,91 metros de comprimento, 1,83 metro de largura (sem espelhos), 1,71 metro de altura (com barras de teto) e 2,95 metros de distância entre-eixos. A distância livre do solo é de 22,3 centímetros, acompanhada por ângulos de entrada e saída de 22,3 graus.
A dianteira exibe capô elevado, grade ampla em preto, o logotipo pixelado com o nome da marca e conjunto óptico full LED com sequências luminosas de abertura e fechamento, enquanto as rodas de liga leve variam de 17 a 18 polegadas conforme a configuração.
A caçamba oferece volume de 938 litros e conta com abertura elétrica da tampa, revestimento protetor, iluminação interna, tomada de 12V, oito ganchos de amarração e porta-copos integrado à tampa traseira. A capacidade de carga útil é de 654 kg na versão Evolution e de 601 kg na Iconic, que adiciona capota rígida retrátil de série. Em todas as configurações, a capacidade de reboque atinge 710 kg.
Todas as versões da Niagara utilizam o motor turbo TCe 1.3 flex, que desenvolve 160 cv de potência com etanol e 156 cv com gasolina, além de 270 Nm de torque máximo. A transmissão pode ser manual de seis marchas ou automática de dupla embreagem úmida (EDC) também de seis velocidades, com seletor eletrônico do tipo e-shifter. Com esse conjunto, a picape acelera de 0 a 100 km/h em 9,9 segundos.
No Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro, o modelo obteve nota A e índice de consumo energético de 1,86 MJ/km. As médias aferidas são de 7,5 km/l na cidade e 8,8 km/l na estrada com etanol, passando para 11 km/l em ciclo urbano e 12,8 km/l em ciclo rodoviário com gasolina. O conjunto mecânico inclui suspensão dianteira do tipo MacPherson e traseira independente multilink, além de garantia de oito anos ou 160.000 km.
A cabine incorpora revestimentos macios ao toque no painel e nas portas, console central elevado e espaço de 20 centímetros para os joelhos dos ocupantes traseiros, cujo encosto possui 25 graus de inclinação. Atrás da segunda fileira de bancos há um compartimento de armazenamento com 36 litros de capacidade.
Nas configurações de entrada, o painel de instrumentos digital tem 7 polegadas e a central multimídia openR link de 10 polegadas oferece espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay. Na versão Iconic, o quadro de instrumentos passa a ter 10 polegadas e o sistema openR link integra o pacote Google Automotive Services (Google Maps, Google Play e a inteligência artificial Google Gemini).
O pacote de conforto e personalização inclui ar-condicionado digital de duas zonas com saídas traseiras, carregador de celular por indução, banco do motorista com ajustes elétricos, iluminação ambiente em LED com 48 cores e o sistema Multi-Sense com seis modos de condução (Eco, Comfort, Sport, Terrain, Perso e Smart), enquanto a linha Evolution dispõe de quatro modos (Eco, Normal, Snow e Terrain).
A lista de equipamentos de segurança contempla seis airbags (frontais, laterais e de cortina) de série em toda a gama. Pela arquitetura eletrônica da plataforma RGMP, a picape oferece até 26 sistemas avançados de assistência à condução (ADAS) dentro do Human First Program, que inclui:
Alerta de distância segura (DW): exibe o tempo em relação ao veículo da frente, com cores ou símbolos para diferenciar entre uma distância segura e perigosa. Normalmente ativado quando o ACC não está sendo utilizado.
Alerta de permanência em faixa (LDW): avisa o motorista se o veículo sai de sua faixa de rodagem por meio de um alerta sonoro ou vibração do volante.
Alerta de ponto cego (BSW): detecta a presença de veículos (carros, caminhões, veículos de duas rodas, etc.) atrás e ao lado do veículo e determina se existe um possível risco de colisão. Neste caso, um sinal luminoso no retrovisor externo do lado do risco de colisão serve de alerta para o motorista.
Alerta de possível colisão frontal (FCW): exibe o tempo em relação ao veículo da frente, com cores ou símbolos para diferenciar entre uma distância segura e perigosa. Normalmente ativado quando o ACC não está sendo utilizado.
Alerta de saída segura dos ocupantes (OSE): identifica veículos vindos de trás no momento antes de entrar e sair do veículo, alertando de forma visual e sonora aos ocupantes.
Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA): permite sair com toda segurança de um espaço em marcha a ré por meio dos radares laterais traseiros que detectam e alertam sobre a aproximação de obstáculos nos cantos do veículo. Sistema de alerta que utiliza sensores de radar laterais traseiros para detectar tráfego cruzado em manobras de ré e é aplicável em situações de estacionamento perpendicular ou em ângulo. O motorista é avisado quando um objeto (veículo, moto, bicicleta, etc.) se aproxima na traseira do veículo com risco de colisão. Condições: Marcha traseira engatada e velocidade do veículo entre 12 km/h e 2 km/h.
Assistente de partida em rampa (HSA): mantém o veículo parado em inclinação e, quando o motorista engata a marcha e acelera, o carro é liberado, facilitando a aceleração em subidas.
Assistente de estacionamento semi-autônomo (HFP): o motorista pode estacionar sem tocar no volante, enquanto o veículo gerencia sozinho as manobras de baliza ou de ré.
Assistente de permanência em faixa (LKA): detecta se o veículo sai de sua faixa de rodagem e aplica uma correção no volante para ajudar o motorista a se manter na faixa.
Câmera de ré (RVC): permite que o motorista veja atrás do veículo ao dar ré, com guias dinâmicas que tornam as manobras mais fáceis e seguras.
Câmera 360º (AVM): oferece uma visão 360° em tempo real para monitorar os arredores do veículo durante as manobras. Ideal principalmente para manobras de estacionamento e ao dirigir em espaços apertados. São quatro câmeras que simplificam a vida do condutor, alternando entre as vistas frontal, traseira, esquerda ou direita.
Controle de velocidade adaptativo com Stop &Go (ACC): ajusta automaticamente a velocidade do carro para manter uma distância segura do veículo à frente, freia no trânsito e retoma o movimento sozinho (3s-3min). Ideal para uma condução mais tranquila em congestionamentos.
Farol alto inteligente (AHL): realiza a comutação automática do farol alto. A câmera detecta a aproximação de veículos em sentido contrário ou à frente e ajusta automaticamente a iluminação para evitar o ofuscamento dos demais motoristas. O funcionamento é acima de 40 km/h.
Frenagem automática de emergência (AEBS): alerta quando há risco de colisão, podendo acionar a frenagem se o motorista não reagir. Detecta obstáculos à frente: veículos parados ou em movimento, vulneráveis (pedestres e ciclistas) na faixa de velocidade entre 8 e 85 km/h. Emite um alerta visual e sonoro e depois aciona os freios do veículo ao se aproximar rapidamente do obstáculo à frente, pedestres ou ciclistas evitando ou minimizando uma colisão.
Frenagem automática de emergência frontal e em curvas (AEB JA): quando o veículo faz uma curva à esquerda, o sistema calcula a distância entre os carros ou pessoas, emite um alerta visual e sonoro e depois aciona os freios do veículo ao se aproximar rapidamente do obstáculo à frente, pedestres ou ciclistas evitando ou minimizando uma colisão.
Limitador de velocidade (SL): limita a velocidade máxima de um veículo, que pode ser fixa ou programável pelo motorista.
Reconhecimento de placas de velocidade (TSR): a câmera do veículo lê as placas de trânsito e o valor de velocidade legal é exibido no painel. Se a velocidade atual for superior à velocidade legal, emite um alerta visual. Se a velocidade for inferior, o motorista pode ativar o piloto automático na velocidade reconhecida pelo sistema
Sensor de fadiga (DDAW): monitora o comportamento do motorista e emite alertas quando sinais de fadiga ou desatenção são detectados. Utiliza dados dos sensores do veículo para avaliar padrões de direção e posicionamento na faixa.
Sensores de estacionamento dianteiro: alerta sobre os obstáculos à frente do veículo, para poder estacionar com confiança.
Sensores de estacionamento laterais: alerta sobre os obstáculos na lateral do veículo, para poder estacionar com confiança.
Sensores de estacionamento traseiro: estacione sem esforço com radares sinalizando os obstáculos na sua traseira graças às dicas sonora e visual, ajudando em suas manobras.
Frenagem traseira automática de emergência: alerta quando há risco de colisão traseiro, podendo acionar a frenagem se o motorista não reagir. Detecta obstáculos na região traseira do veículo como veículos parados ou em movimento, vulneráveis (pedestres e ciclistas). Emite um alerta visual e sonoro e depois aciona os freios do veículo ao se aproximar rapidamente do obstáculo à frente, pedestres ou ciclistas evitando ou minimizando uma colisão.
Sistema de controle de aderência (Extended Grip): adapta automaticamente a atuação dos controles eletrônicos para otimizar a aderência em diferentes tipos de terreno, proporcionando mais segurança, controle e confiança ao dirigir em superfícies de baixa aderência.
Sistema inteligente de controle de descida (HDC): mantém automaticamente uma velocidade baixa e constante em declives acentuados, proporcionando mais segurança, estabilidade e confiança ao motorista em terrenos off-road ou superfícies de baixa aderência.
Sistema de mitigação ao capotamento (ROM): monitora continuamente a dinâmica do veículo e, ao detectar risco de tombamento, atua automaticamente nos freios e na potência do motor para aumentar a estabilidade e ajudar a manter o controle do veículo.
Sistema de multi frenagem em colisão (MCB): freia automaticamente o veículo após uma colisão, reduzindo a chance de acidentes subsequentes e aumentando a segurança dos ocupantes e demais usuários da via. Esse sistema utiliza a combinação do AEBS e ESP (bloco ABS).
Renault Niagara Evolution MT 4x2
Arquitetura: carroceria monobloco, três volumes (picape), cinco lugares e quatro portas
Motor: 1.333 cm³, turbo, quatro cilindros em linha, 16 válvulas, injeção direta central (GDI), bicombustível (etanol e/ou gasolina), refrigeração líquida
Tração: dianteira 4x2
Potência máxima (ABNT): 160 cv a 5.500 rpm (etanol) e 156 cv a 5.250 rpm (gasolina)
Torque máximo (ABNT): 270 Nm (27,5 kgfm) a 1.750 rpm (etanol) e 270 Nm (27,5 kgfm) a 2.000 rpm (gasolina)
Taxa de compressão: 10,5:1
Câmbio: manual de 6 marchas
Relações de marcha: 1ª (4,454:1), 2ª (2,588:1), 3ª (1,633:1), 4ª (1,114:1), 5ª (1,026:1), 6ª (0,561:1), Ré (2,545:1) e diferencial (4,857:1)
Suspensão: dianteira independente do tipo MacPherson (amortecedores hidráulicos, molas helicoidais, barra estabilizadora e braços oscilantes inferiores); traseira independente multilink (amortecedores hidráulicos e molas helicoidais)
Freios: discos ventilados nas quatro rodas
Direção: elétrica, com diâmetro de giro de 11,7 m
Rodas e pneus: 225/60 R17
Dimensões e ângulos: 4.912 mm de comprimento, 2.082 mm de largura (com retrovisores) / 1.833 mm (sem retrovisores), 1.710 mm de altura, 2.956 mm de entre-eixos, 223 mm de altura do solo, 22,3° de ângulo de entrada e 22,3° de ângulo de saída
Capacidades: caçamba de 938 litros, carga útil de 652 kg, reboque de 710 kg e tanque de combustível de 50 litros
Peso em ordem de marcha: 1.423 kg
Desempenho: velocidade máxima de 180 km/h (limitada eletronicamente); aceleração de 0 a 100 km/h em 9,9 s (etanol) e 10,3 s (gasolina)
Consumo (PBEV/Inmetro): urbano de 7,4 km/l (etanol) e 10,6 km/l (gasolina); rodoviário de 8,1 km/l (etanol) e 11,8 km/l (gasolina)
Preço: a partir de R$ 154.990 (R$ 139.990 no 1º lote de lançamento, esgotado)
Renault Niagara Evolution AT 4x2
Arquitetura: carroceria monobloco, três volumes (picape), cinco lugares e quatro portas
Motor: 1.333 cm³, turbo, quatro cilindros em linha, 16 válvulas, injeção direta central (GDI), bicombustível (etanol e/ou gasolina), refrigeração líquida
Tração: dianteira 4x2
Potência máxima (ABNT): 160 cv a 5.500 rpm (etanol) e 156 cv a 5.250 rpm (gasolina)
Torque máximo (ABNT): 270 Nm (27,5 kgfm) a 1.750 rpm (etanol) e 270 Nm (27,5 kgfm) a 2.000 rpm (gasolina)
Taxa de compressão: 10,5:1
Câmbio: automático EDC (Efficient Dual Clutch) de dupla embreagem úmida com 6 marchas e trocas por aletas (paddle-shifts) no volante
Relações de marcha: 1ª (3,891:1), 2ª (2,647:1), 3ª (1,792:1), 4ª (1,219:1), 5ª (0,825:1), 6ª (0,561:1), Ré (3,718:1) e diferencial (4,647:1)
Suspensão: dianteira independente do tipo MacPherson (amortecedores hidráulicos, molas helicoidais, barra estabilizadora e braços oscilantes inferiores); traseira independente multilink (amortecedores hidráulicos e molas helicoidais)
Freios: discos ventilados nas quatro rodas
Direção: elétrica, com diâmetro de giro de 11,7 m
Rodas e pneus: 225/55 R18
Dimensões e ângulos: 4.912 mm de comprimento, 2.082 mm de largura (com retrovisores) / 1.833 mm (sem retrovisores), 1.710 mm de altura, 2.956 mm de entre-eixos, 223 mm de altura do solo, 22,3° de ângulo de entrada e 22,3° de ângulo de saída
Capacidades: caçamba de 938 litros, carga útil de 654 kg, reboque de 710 kg e tanque de combustível de 50 litros
Peso em ordem de marcha: 1.446 kg
Desempenho: velocidade máxima de 180 km/h (limitada eletronicamente); aceleração de 0 a 100 km/h em 9,9 s (etanol) e 10,3 s (gasolina)
Consumo (PBEV/Inmetro): urbano de 7,5 km/l (etanol) e 11 km/l (gasolina); rodoviário de 8,8 km/l (etanol) e 12,8 km/l (gasolina)
Preço: a partir de R$ 164.990 (R$ 149.990 preço promocional de pré-venda)
Renault Niagara Iconic AT 4x2
Arquitetura: carroceria monobloco, três volumes (picape), cinco lugares e quatro portas
Motor: 1.333 cm³, turbo, quatro cilindros em linha, 16 válvulas, injeção direta central (GDI), bicombustível (etanol e/ou gasolina), refrigeração líquida
Tração: dianteira 4x2
Potência máxima (ABNT): 160 cv a 5.500 rpm (etanol) e 156 cv a 5.250 rpm (gasolina)
Torque máximo (ABNT): 270 Nm (27,5 kgfm) a 1.750 rpm (etanol) e 270 Nm (27,5 kgfm) a 2.000 rpm (gasolina)
Taxa de compressão: 10,5:1
Câmbio: automático EDC (Efficient Dual Clutch) de dupla embreagem úmida com 6 marchas e trocas por aletas (paddle-shifts) no volante
Relações de marcha: 1ª (3,891:1), 2ª (2,647:1), 3ª (1,792:1), 4ª (1,219:1), 5ª (0,825:1), 6ª (0,561:1), Ré (3,718:1) e diferencial (4,647:1)
Suspensão: dianteira independente do tipo MacPherson (amortecedores hidráulicos, molas helicoidais, barra estabilizadora e braços oscilantes inferiores); traseira independente multilink (amortecedores hidráulicos e molas helicoidais)
Freios: discos ventilados nas quatro rodas
Direção: elétrica, com diâmetro de giro de 11,7 m
Rodas e pneus: 225/55 R18
Dimensões e ângulos: 4.912 mm de comprimento, 2.082 mm de largura (com retrovisores) / 1.833 mm (sem retrovisores), 1.710 mm de altura, 2.956 mm de entre-eixos, 223 mm de altura do solo, 22,3° de ângulo de entrada e 22,3° de ângulo de saída
Capacidades: caçamba de 938 litros, carga útil de 601 kg, reboque de 710 kg e tanque de combustível de 50 litros
Peso em ordem de marcha: 1.484 kg
Desempenho: velocidade máxima de 180 km/h (limitada eletronicamente); aceleração de 0 a 100 km/h em 9,9 s (etanol) e 10,3 s (gasolina)
Consumo (PBEV/Inmetro): urbano de 7,5 km/l (etanol) e 11 km/l (gasolina); rodoviário de 8,8 km/l (etanol) e 12,8 km/l (gasolina)
Preço: a partir de R$ 194.990 (R$ 184.990 preço promocional de pré-venda)
Renault Niagara Outsider AT 4x4
Motor: 1.333 cm³, turbo, quatro cilindros em linha, 16 válvulas, injeção direta central (GDI), bicombustível (etanol e/ou gasolina), refrigeração líquida
Tração: integral 4x4
Potência máxima (ABNT): 160 cv a 5.500 rpm (etanol) e 156 cv a 5.250 rpm (gasolina)
Torque máximo (ABNT): 270 Nm (27,5 kgfm) a 1.750 rpm (etanol) e 270 Nm (27,5 kgfm) a 2.000 rpm (gasolina)
Câmbio: automático EDC (Efficient Dual Clutch) de dupla embreagem úmida com 6 marchas
Especificações adicionais: demais dados técnicos não constam na tabela oficial divulgada para a pré-venda das versões 4x2 (comercialização prevista para março de 2027)
Preço: a partir de R$ 209.990