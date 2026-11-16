Renault Niagara: preços, versões e ficha técnica da picape

Alerta de distância segura (DW): exibe o tempo em relação ao veículo da frente, com cores ou símbolos para diferenciar entre uma distância segura e perigosa. Normalmente ativado quando o ACC não está sendo utilizado.

Alerta de permanência em faixa (LDW): avisa o motorista se o veículo sai de sua faixa de rodagem por meio de um alerta sonoro ou vibração do volante.

Alerta de ponto cego (BSW): detecta a presença de veículos (carros, caminhões, veículos de duas rodas, etc.) atrás e ao lado do veículo e determina se existe um possível risco de colisão. Neste caso, um sinal luminoso no retrovisor externo do lado do risco de colisão serve de alerta para o motorista.

Alerta de possível colisão frontal (FCW): exibe o tempo em relação ao veículo da frente, com cores ou símbolos para diferenciar entre uma distância segura e perigosa. Normalmente ativado quando o ACC não está sendo utilizado.

Alerta de saída segura dos ocupantes (OSE): identifica veículos vindos de trás no momento antes de entrar e sair do veículo, alertando de forma visual e sonora aos ocupantes.

Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA): permite sair com toda segurança de um espaço em marcha a ré por meio dos radares laterais traseiros que detectam e alertam sobre a aproximação de obstáculos nos cantos do veículo. Sistema de alerta que utiliza sensores de radar laterais traseiros para detectar tráfego cruzado em manobras de ré e é aplicável em situações de estacionamento perpendicular ou em ângulo. O motorista é avisado quando um objeto (veículo, moto, bicicleta, etc.) se aproxima na traseira do veículo com risco de colisão. Condições: Marcha traseira engatada e velocidade do veículo entre 12 km/h e 2 km/h.

Assistente de partida em rampa (HSA): mantém o veículo parado em inclinação e, quando o motorista engata a marcha e acelera, o carro é liberado, facilitando a aceleração em subidas.

Assistente de estacionamento semi-autônomo (HFP): o motorista pode estacionar sem tocar no volante, enquanto o veículo gerencia sozinho as manobras de baliza ou de ré.

Assistente de permanência em faixa (LKA): detecta se o veículo sai de sua faixa de rodagem e aplica uma correção no volante para ajudar o motorista a se manter na faixa.

Câmera de ré (RVC): permite que o motorista veja atrás do veículo ao dar ré, com guias dinâmicas que tornam as manobras mais fáceis e seguras.

Câmera 360º (AVM): oferece uma visão 360° em tempo real para monitorar os arredores do veículo durante as manobras. Ideal principalmente para manobras de estacionamento e ao dirigir em espaços apertados. São quatro câmeras que simplificam a vida do condutor, alternando entre as vistas frontal, traseira, esquerda ou direita.

Controle de velocidade adaptativo com Stop &Go (ACC): ajusta automaticamente a velocidade do carro para manter uma distância segura do veículo à frente, freia no trânsito e retoma o movimento sozinho (3s-3min). Ideal para uma condução mais tranquila em congestionamentos.

Farol alto inteligente (AHL): realiza a comutação automática do farol alto. A câmera detecta a aproximação de veículos em sentido contrário ou à frente e ajusta automaticamente a iluminação para evitar o ofuscamento dos demais motoristas. O funcionamento é acima de 40 km/h.

Frenagem automática de emergência (AEBS): alerta quando há risco de colisão, podendo acionar a frenagem se o motorista não reagir. Detecta obstáculos à frente: veículos parados ou em movimento, vulneráveis (pedestres e ciclistas) na faixa de velocidade entre 8 e 85 km/h. Emite um alerta visual e sonoro e depois aciona os freios do veículo ao se aproximar rapidamente do obstáculo à frente, pedestres ou ciclistas evitando ou minimizando uma colisão.

Frenagem automática de emergência frontal e em curvas (AEB JA): quando o veículo faz uma curva à esquerda, o sistema calcula a distância entre os carros ou pessoas, emite um alerta visual e sonoro e depois aciona os freios do veículo ao se aproximar rapidamente do obstáculo à frente, pedestres ou ciclistas evitando ou minimizando uma colisão.

Limitador de velocidade (SL): limita a velocidade máxima de um veículo, que pode ser fixa ou programável pelo motorista.

Reconhecimento de placas de velocidade (TSR): a câmera do veículo lê as placas de trânsito e o valor de velocidade legal é exibido no painel. Se a velocidade atual for superior à velocidade legal, emite um alerta visual. Se a velocidade for inferior, o motorista pode ativar o piloto automático na velocidade reconhecida pelo sistema

Sensor de fadiga (DDAW): monitora o comportamento do motorista e emite alertas quando sinais de fadiga ou desatenção são detectados. Utiliza dados dos sensores do veículo para avaliar padrões de direção e posicionamento na faixa.

Sensores de estacionamento dianteiro: alerta sobre os obstáculos à frente do veículo, para poder estacionar com confiança.

Sensores de estacionamento laterais: alerta sobre os obstáculos na lateral do veículo, para poder estacionar com confiança.

Sensores de estacionamento traseiro: estacione sem esforço com radares sinalizando os obstáculos na sua traseira graças às dicas sonora e visual, ajudando em suas manobras.

Frenagem traseira automática de emergência: alerta quando há risco de colisão traseiro, podendo acionar a frenagem se o motorista não reagir. Detecta obstáculos na região traseira do veículo como veículos parados ou em movimento, vulneráveis (pedestres e ciclistas). Emite um alerta visual e sonoro e depois aciona os freios do veículo ao se aproximar rapidamente do obstáculo à frente, pedestres ou ciclistas evitando ou minimizando uma colisão.

Sistema de controle de aderência (Extended Grip): adapta automaticamente a atuação dos controles eletrônicos para otimizar a aderência em diferentes tipos de terreno, proporcionando mais segurança, controle e confiança ao dirigir em superfícies de baixa aderência.

Sistema inteligente de controle de descida (HDC): mantém automaticamente uma velocidade baixa e constante em declives acentuados, proporcionando mais segurança, estabilidade e confiança ao motorista em terrenos off-road ou superfícies de baixa aderência.

Sistema de mitigação ao capotamento (ROM): monitora continuamente a dinâmica do veículo e, ao detectar risco de tombamento, atua automaticamente nos freios e na potência do motor para aumentar a estabilidade e ajudar a manter o controle do veículo.