MPES criará mais de 500 cargos, incluindo 3 novos subprocuradores-gerais

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) criará 566 cargos em sua estrutura administrativa. Desse total, só cinco serão efetivos (providos por meio de concurso público). Os outros 561 serão cargos em comissão, de livre provimento, incluindo três novos subprocuradores-gerais de Justiça. Também serão criadas 40 funções gratificadas para o pessoal da instituição.





É o que estabelece anteprojeto de lei enviado nesta segunda-feira à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) pelo procurador-geral de Justiça, Francisco Martínez Berdeal.

O mesmo projeto reajusta em 4% nas tabelas de vencimentos dos cargos em comissão do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, a partir de 1º de janeiro de 2027.





São criados, ainda, nove níveis nas carreiras administrativas do MPES, de modo que a última classe passe a contar com 19 níveis. Hoje, existem 10. Na prática, isso fará com que os efetivos em fim de carreira passem a ganhar mais a partir do ano que vem.





O projeto foi votado e aprovado na tarde desta segunda-feira (16) pela Ales, em sessão extraordinária. O presidente da Casa de Leis, Marcelo Santos (União), requereu votação em regime de urgência, e assim foi feito.





Os únicos votos contra a proposição partiram de Alcântaro Filho (Republicanos), Callegari (DC), Camila Valadão (PSol) e Lucas Polese (PL). Agora, o projeto de lei segue para análise do governador Ricardo Ferraço (MDB), que poderá vetá-lo ou sancioná-lo.





A decisão do MPES de criar cargos comissionados e expandir sua estrutura de pessoal foi antecipada aqui na última sexta-feira (13).





A minuta do projeto de lei foi apresentada por Berdeal aos pares e aprovada em reunião extraordinária do Colégio de Procuradores de Justiça no último dia 5. A ata da reunião e o anteprojeto não chegaram a ser publicados no Diário Oficial do MPES. Assim, o texto foi enviado à Assembleia sem que os outros membros do MPES e a sociedade tivessem tido acesso oficialmente à minuta.